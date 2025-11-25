Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Ô tô lật ngửa trên đường Hoàng Diệu sau khi đâm dải phân cách

25-11-2025 - 14:47 PM | Xã hội

Sáng 25/11, xe ô tô con di chuyển hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng (Hà Nội), bất ngờ mất lái, đâm vào dải phân cách rồi lật ngửa giữa đường.

Hà Nội: Ô tô lật ngửa trên đường Hoàng Diệu sau khi đâm dải phân cách- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo người dân, vào thời điểm xảy ra tai nạn, họ nghe thấy tiếng động lớn khi chiếc xe ô tô con lật giữa đường. May mắn, thời điểm xảy ra sự việc ô tô gặp tai nạn không xảy ra va chạm với xe khác. Nam tài xế điều khiển ô tô đã được đưa đi kiểm tra sức khỏe sau vụ tai nạn.

Hà Nội: Ô tô lật ngửa trên đường Hoàng Diệu sau khi đâm dải phân cách- Ảnh 2.

Hà Nội: Ô tô lật ngửa trên đường Hoàng Diệu sau khi đâm dải phân cách- Ảnh 3.

Tại hiện trường, xe ô tô lật ngửa nằm giữa đường hướng Hoàng Diệu đi Phan Đình Phùng. Túi khí trong xe bung. Lốp xe phía trước bị hư hỏng. Một phần bê tông dải phân cách giữa đường bị húc tung.

Lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông.

Theo Thanh Hà

Tiền Phong

