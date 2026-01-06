Hà Nội rét kỷ lục đầu mùa: Người lao động co ro bên bếp lửa suốt đêm

Đến tối cùng ngày, nền nhiệt tại Hà Nội xuống thấp, chỉ còn khoảng 12ºC. Đây là mức nhiệt thấp nhất ghi nhận từ đầu mùa đông đến nay.

Trong cái rét sâu, nhiều người phải tìm cách sưởi ấm tạm thời. Dọc một số vỉa hè, các đống lửa nhỏ được nhóm lên để chống chọi với giá lạnh.

Những ngọn lửa bập bùng trong đêm trở thành hình ảnh quen thuộc khi nhiệt độ xuống thấp, nhất là ở các khu vực có người lao động làm việc xuyên đêm.

"Chạy xe liên tục ngoài đường tầm này thì găng tay len cũng như không, gió buốt vẫn xuyên qua từng lớp vải. Cứ chạy xong là tay tôi tê cóng, gần như mất hết cảm giác", anh Nguyễn Văn Hùng, tài xế xe công nghệ ở đường Huỳnh Thúc Kháng chia sẻ.

Dưới trời mưa rét quanh ngưỡng 12ºC , những công nhân vệ sinh môi trường vẫn miệt mài quét dọn các tuyến đường ở Hà Nội. Chị Nguyễn Thị Hồng (52 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường) cho biết, những đêm mưa rét là thời điểm công việc trở nên vất vả hơn. “Trời lạnh buốt, mưa phùn bám vào người rất khó chịu. Chúng tôi phải đốt tạm đống lửa nhỏ để sưởi ấm, có thêm sức làm việc. Dù rét nhưng vẫn phải hoàn thành công việc cho kịp sáng hôm sau”, chị Hồng nói.