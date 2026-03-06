Hà Nội: Tháo dỡ hàng rào sắt phân làn và giải phân cách trên đường Võ Chí Công

Toàn bộ hơn 2km dải phân cách cứng trên tuyến đường Võ Chí Công đã được tháo dỡ hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn, các đầu cọc sắt sau khi tháo dỡ dải phân cách cứng đã được công nhân xử lý kỹ thuật, đóng sâu dưới bề mặt nhựa nhằm ngăn ngừa rủi ro xảy ra sự cố giao thông.