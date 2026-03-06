Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Tháo dỡ hàng rào sắt phân làn và giải phân cách trên đường Võ Chí Công

06-03-2026 - 15:41 PM | Xã hội

Để phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đường Võ Chí Công đã tạm thời tháo dỡ dải phân cách cứng và lập rào chắn tại nhiều vị trí. Sự thay đổi đột ngột về tổ chức giao thông này đang khiến tuyến đường cửa ngõ Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.

Để triển khai dự án cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đơn vị thi công đã tháo dỡ tạm thời dải phân cách chia làn ô tô, xe máy trên đường Võ Chí Công. Đồng thời, hệ thống rào chắn và phương án phân luồng mới cũng được thiết lập để đảm bảo không gian thi công.

Ghi nhận trong sáng 6/3, lực lượng công nhân đã hoàn tất việc tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Võ Chí Công, đoạn từ ngõ 78 đến số 220 theo chiều đi cầu Nhật Tân.

Toàn bộ hơn 2km dải phân cách cứng trên tuyến đường Võ Chí Công đã được tháo dỡ hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn, các đầu cọc sắt sau khi tháo dỡ dải phân cách cứng đã được công nhân xử lý kỹ thuật, đóng sâu dưới bề mặt nhựa nhằm ngăn ngừa rủi ro xảy ra sự cố giao thông.

Trong khi dải phân cách chiều đi cầu Nhật Tân đã được tháo dỡ hoàn toàn, hệ thống hàng rào ở chiều đường ngược lại hiện vẫn được giữ nguyên trạng.

Trước đó, từ tháng 7/2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai phương án phân làn, tách riêng dòng phương tiện ô tô và xe máy trên hai trục đường huyết mạch là Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công.

Tuyến cống hộp thuộc dự án cải tạo kênh Thụy Phương có tổng chiều dài 3,9km, kết nối từ đường Hoàng Minh Thảo đến sông Tô Lịch. Với kích thước 3*3m, tuyến cống sẽ được thi công chôn sâu dọc theo dải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công.

Sau khi dỡ bỏ dải phân cách cứng, xe máy và ô tô hiện đang lưu thông hỗn hợp trên cùng một làn đường.

Tuyến đường đang được tổ chức phân luồng lại, kết hợp rào chắn cục bộ tại các vị trí nhằm phục vụ tối đa cho công tác thi công dự án chống ngập khẩn cấp.

Do ảnh hưởng từ công trường thi công cống chống ngập, giao thông tại nút giao trọng điểm Võ Chí Công - Bưởi - Hoàng Quốc Việt rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện kéo dài từ khu vực đường Hoàng Quốc Việt.

Dự kiến sau 30/4, các hạng mục chính của dự án hoàn thiện sẽ lắp lại dải phân cách như ban đầu.

Theo Phùng Linh

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai?

Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai? Nổi bật

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ Nổi bật

Vẫn phát sóng sau khi bị triệt phá, chiêu trò của trang web có tên Xôi Lạc TV

Vẫn phát sóng sau khi bị triệt phá, chiêu trò của trang web có tên Xôi Lạc TV

15:29 , 06/03/2026
Khám xét nhà "Beo" Hồ Duy Vũ

Khám xét nhà "Beo" Hồ Duy Vũ

15:08 , 06/03/2026
Cảnh báo tới tất cả người dùng mạng xã hội

Cảnh báo tới tất cả người dùng mạng xã hội

14:38 , 06/03/2026
Chính thức hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Chính thức hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

14:20 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên