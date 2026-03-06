Hà Nội: Tháo dỡ hàng rào sắt phân làn và giải phân cách trên đường Võ Chí Công
06-03-2026 - 15:41 PM |
Xã hội
Để phục vụ thi công dự án cải tạo kênh Thụy Phương, đường Võ Chí Công đã tạm thời tháo dỡ dải phân cách cứng và lập rào chắn tại nhiều vị trí. Sự thay đổi đột ngột về tổ chức giao thông này đang khiến tuyến đường cửa ngõ Thủ đô rơi vào tình trạng ùn tắc cục bộ.
Để triển khai dự án cải tạo kênh Thụy Phương bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đơn vị thi công đã tháo dỡ tạm thời dải phân cách chia làn ô tô, xe máy trên đường Võ Chí Công. Đồng thời, hệ thống rào chắn và phương án phân luồng mới cũng được thiết lập để đảm bảo không gian thi công.
Ghi nhận trong sáng 6/3, lực lượng công nhân đã hoàn tất việc tháo dỡ dải phân cách cứng trên đường Võ Chí Công, đoạn từ ngõ 78 đến số 220 theo chiều đi cầu Nhật Tân.
Toàn bộ hơn 2km dải phân cách cứng trên tuyến đường Võ Chí Công đã được tháo dỡ hoàn toàn. Để đảm bảo an toàn, các đầu cọc sắt sau khi tháo dỡ dải phân cách cứng đã được công nhân xử lý kỹ thuật, đóng sâu dưới bề mặt nhựa nhằm ngăn ngừa rủi ro xảy ra sự cố giao thông.
Trong khi dải phân cách chiều đi cầu Nhật Tân đã được tháo dỡ hoàn toàn, hệ thống hàng rào ở chiều đường ngược lại hiện vẫn được giữ nguyên trạng.
Trước đó, từ tháng 7/2025, Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai phương án phân làn, tách riêng dòng phương tiện ô tô và xe máy trên hai trục đường huyết mạch là Phạm Văn Đồng và Võ Chí Công.
Tuyến cống hộp thuộc dự án cải tạo kênh Thụy Phương có tổng chiều dài 3,9km, kết nối từ đường Hoàng Minh Thảo đến sông Tô Lịch. Với kích thước 3*3m, tuyến cống sẽ được thi công chôn sâu dọc theo dải phân cách giữa trên đường Võ Chí Công.
Sau khi dỡ bỏ dải phân cách cứng, xe máy và ô tô hiện đang lưu thông hỗn hợp trên cùng một làn đường.
Tuyến đường đang được tổ chức phân luồng lại, kết hợp rào chắn cục bộ tại các vị trí nhằm phục vụ tối đa cho công tác thi công dự án chống ngập khẩn cấp.
Do ảnh hưởng từ công trường thi công cống chống ngập, giao thông tại nút giao trọng điểm Võ Chí Công - Bưởi - Hoàng Quốc Việt rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng, dòng phương tiện kéo dài từ khu vực đường Hoàng Quốc Việt.
Dự kiến sau 30/4, các hạng mục chính của dự án hoàn thiện sẽ lắp lại dải phân cách như ban đầu.
Theo Phùng Linh
Tiền Phong
