Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vẫn phát sóng sau khi bị triệt phá, chiêu trò của trang web có tên Xôi Lạc TV

06-03-2026 - 15:29 PM | Xã hội

Nhiều người vẫn tìm thấy được các trang web có nội dung và giao diện tương tự với cái tên Xôi Lạc TV trên internet.

Hệ thống phát sóng thể thao trái phép Xôi Lạc TV bị cơ quan chức năng triệt phá đang là thông tin được dư luận đặc biệt chú ý. Hiện, toàn bộ nhóm chủ mưu, cầm đầu cùng các chân rết đã bị bắt. Nhà chức trách cáo buộc nhóm cầm đầu dùng các thiết bị hiện đại chuyên dụng, thu phát sóng OTT hoặc vệ tinh các trận bóng đá, thể thao.

Họ lập các công ty truyền thông, phần mềm, xuất khẩu lao động làm bình phong. Nhân viên chia thành các nhóm như: biên kịch, bình luận viên, sưu tập tài liệu, tài chính, hậu cần.

Cơ quan chức năng cáo buộc, hệ thống Xôi Lạc TV đã chèn quảng cáo cá độ bóng đá, văn hóa phẩm đồi trụy vào trang web nhằm điều hướng tới các nền tảng liên quan để kiếm tiền, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.

Hiện, công an đã thu được khoảng 300 tỷ đồng, chủ yếu là tiền từ ví điện tử và các tài sản khác nhau.

Sau khi cơ quan chức năng công bố việc triệt phá hệ thống Xôi Lạc TV, nhiều người dùng mạng vẫn có thể tìm thấy những trang web có nội dung, giao diện và tên miền tương tự.

Báo Lao Động thông tin, hôm nay (6/3), khi truy cập lại một số đường dẫn từng thuộc hệ thống này (Xôi Lạc TV, Thập Cẩm TV), trang xem bóng đá vẫn hiển thị danh sách trận đấu đang diễn ra. Các đường link được chia sẻ trên dẫn tới giao diện quen thuộc với lịch thi đấu, khung phát trực tiếp và mục bình luận.

Nhiều trang trong số đó đã thay đổi tên miền so với trước đây. Thay vì sử dụng địa chỉ cũ, các website chuyển sang các tên miền mới hoặc thêm ký tự, con số để duy trì khả năng truy cập.

Ngoài phần phát sóng, giao diện các website này còn hiển thị nhiều banner quảng cáo và đường dẫn dẫn tới các trang khác. Theo cơ quan chức năng, các hệ thống phát sóng trái phép thường được tổ chức theo mô hình phân tán, sử dụng nhiều máy chủ và tên miền khác nhau. Khi một địa chỉ bị chặn hoặc bị xử lý, các quản trị viên có thể nhanh chóng chuyển sang tên miền khác để tiếp tục vận hành.

Tội danh nghiêm trọng nhất của đường dây 'Xôi Lạc TV' không phải hành vi vi phạm bản quyền

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai?

Hàng loạt BLV nổi tiếng nghỉ việc trước khi hệ thống Xôi Lạc TV bị khởi tố: Đó là những ai? Nổi bật

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ

Công an cảnh báo nóng liên quan đến sổ đỏ Nổi bật

Khám xét nhà "Beo" Hồ Duy Vũ

Khám xét nhà "Beo" Hồ Duy Vũ

15:08 , 06/03/2026
Cảnh báo tới tất cả người dùng mạng xã hội

Cảnh báo tới tất cả người dùng mạng xã hội

14:38 , 06/03/2026
Chính thức hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

Chính thức hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế

14:20 , 06/03/2026
Con trai bầu Hiển nói gì khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội?

Con trai bầu Hiển nói gì khi ra ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội?

14:18 , 06/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên