Hà Nội thí điểm 39 trạm sạc, tủ đổi pin tại bãi đỗ xe công cộng

UBND TP. Hà Nội cho biết, thành phố đang thực hiện mục tiêu chậm nhất đến năm 2030 hoàn thành việc chuyển đổi phương tiện giao thông xanh. Để hoàn mục tiêu này, thành phố Hà Nội đang thực hiện công tác chuyển đổi xanh trên nhiều lĩnh vực.

Với lĩnh vực bãi đỗ xe (giao thông tĩnh), UBND thành phố giao Sở Xây dựng và Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội thực hiện nghiên cứu, đưa ra phương thí điểm lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin tại 39 điểm, bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố.

Trạm sạc xe điện kết hợp với bãi đỗ xe vừa được thực hiện tại bến xe Giáp Bát.

Vị trí lắp đặt 39 trạm sạc, tủ đổi pin tại các bãi xe này được yêu cầu, tập trung tại các khu vực đông dân cư và thương mại.

Qua khảo sát, các đơn vị tư vấn đã đưa ra một số địa điểm, khu vực đang có các bãi đỗ xe công cộng trên các tuyến phố, bao gồm: Liễu Giai, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Văn Khê, Quang Trung, Dương Nội, Văn Quán, khu vực Hoàng Mai, Long Biên, Thanh Xuân, Nam Từ Liêm…

Trên lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đến tháng 12 năm nay thành phố đã đưa vào vận hành 17 tuyến xe buýt điện với 256 xe; riêng trong tháng 12, doanh nghiệp vận tải Liên Ninh hoàn tất thay thế 111 xe buýt diesel bằng xe buýt điện.

Tính đến nay, Hà Nội có 23 tuyến xe buýt điện với khoảng 367 xe và tiếp tục chuyển đổi thêm khoảng 200 xe trong năm 2026.

Lĩnh vực taxi cũng đang tăng tốc chuyển đổi, với mục tiêu đến năm 2030 hoàn thành 100% taxi điện, năng lượng xanh.