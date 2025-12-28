Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

28-12-2025 - 09:19 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an vừa công bố danh sách phạt nguội do hệ thống camera AI ghi nhận.

Theo đó, dữ liệu trích xuất từ 12h ngày 26/12 đến 12h ngày 27/12/2025 cho thấy công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc giám sát trật tự an toàn giao thông đô thị. Cụ thể, tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã phát hiện: 69 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), 34 trường hợp người đi đường không đội mũ bảo hiểm và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Cùng thời điểm, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại km 20), camera AI ghi nhận có 6.621 phương tiện lưu thông với tốc độ trung bình 79 km/h. Qua phân tích hình ảnh, hệ thống phát hiện 08 trường hợp tài xế không thắt dây đai an toàn.

Trước đó, Từ 12h00’ ngày 25/12/2025 đến 12h00’ ngày 26/12/2025 camera AI tại km 20 tuyến cao tốc Nội Bài -Lào Cai phát hiện 6 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Các trường hợp vi phạm này đều được thông tin tới chủ phương tiện để xử lý theo quy định.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera AI được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện: 23 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 27 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu - vượt đèn đỏ (mô tô, xe gắn máy) và 1 trường hợp đi ngược chiều.

Hiện nay, toàn bộ dữ liệu hình ảnh và thông tin vi phạm đã được chuyển giao cho Công an TP Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình xử lý phạt nguội.

Danh sách phạt nguội trong 2 ngày cuối tuần vừa qua cụ thể như sau:

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 1.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 2.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 3.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 4.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 5.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 6.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 7.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 8.

159 chủ phương tiện nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168- Ảnh 9.

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html; hoặc có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic.

Người dùng ngân hàng cần đặc biệt chú ý vấn đề sau nếu không muốn bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời

Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời Nổi bật

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ Nổi bật

Siêu cảng 9.000 tỷ tạo cú hích xuyên biên giới, mở cửa ngõ giao thương Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar

Siêu cảng 9.000 tỷ tạo cú hích xuyên biên giới, mở cửa ngõ giao thương Việt Nam với Lào, Thái Lan, Myanmar

08:55 , 28/12/2025
Chiến dịch 90 ngày: Thủ phủ công nghiệp Việt Nam dẫn đầu cả nước về một chỉ số quan trọng

Chiến dịch 90 ngày: Thủ phủ công nghiệp Việt Nam dẫn đầu cả nước về một chỉ số quan trọng

08:16 , 28/12/2025
Gỡ vướng cho hộ kinh doanh trước 'giờ G' chuyển sang kê khai thuế

Gỡ vướng cho hộ kinh doanh trước 'giờ G' chuyển sang kê khai thuế

19:59 , 27/12/2025
Hà Nội dự kiến xóa sổ 100% 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát, nhiều điểm hoàn thành giải tỏa ngay tháng sau

Hà Nội dự kiến xóa sổ 100% 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát, nhiều điểm hoàn thành giải tỏa ngay tháng sau

18:04 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên