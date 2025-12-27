Dự án cầu vượt sông Hương gần 2.000 tỷ đồng được đề xuất thi tuyển kiến trúc

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

27-12-2025 - 17:11 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Dự án xây dựng mới cầu qua Cồn Hến vượt sông Hương (TP. Huế) có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng đang được đề xuất tổ chức thi tuyển kiến trúc nhằm lựa chọn phương án thiết kế tối ưu, phù hợp quy hoạch, cảnh quan và bản sắc đô thị Huế.

Ngày 27/12, thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP. Huế cho biết, dự án cầu đường bộ qua Cồn Hến vượt sông Hương, do đơn vị này làm chủ đầu tư, được đề xuất thi tuyển kiến trúc nhằm lựa chọn phương án tối ưu, phù hợp quy hoạch, cảnh quan và văn hóa đô thị Huế.

Cồn Hến - nơi triển khai dự án cầu﻿ đường bộ vượt sông Hương, với tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.

Cụ thể, theo Điều 17 Luật Kiến trúc, các cầu trong đô thị từ cấp II trở lên được xác định là công trình quan trọng, tạo điểm nhấn đô thị trên các trục giao thông chính, do đó cần tổ chức thi tuyển kiến trúc theo quy định.

Theo Ban Quản lý, dự án có tổng chiều dài khoảng 1,8km, trong đó chiều dài cầu Phú Lưu 1 và Phú Lưu 2 khoảng 400m, phần đường hai đầu cầu khoảng 1.400m. Điểm đầu tuyến tại nút giao đường Trương Gia Mô - Lê Đức Anh nối dài (phường Vỹ Dạ), điểm cuối tại nút giao đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hồ Quý Ly nối dài (phường Phú Xuân). Mặt cắt ngang cầu và đường rộng 26m, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ gồm vỉa hè đi bộ, chiếu sáng, cây xanh, thoát nước, hệ thống an toàn giao thông và hộp kỹ thuật. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 1.965 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự kiến 4 năm.

Cầu mới bắc qua Cồn Hến, vượt sông Hương﻿ sẽ thay thế cây cầu Phú Lưu cũ kỹ, xuống cấp đã tồn tại hàng chục năm nay.

Dự án được đầu tư nhằm thay thế cầu Phú Lưu cũ, xây dựng từ hàng chục năm trước hiện đã xuống cấp, khổ cầu hẹp, không đảm bảo tải trọng; đồng thời tăng cường kết nối giao thông, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông khu vực nội đô, mở rộng không gian phát triển đô thị và phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.

Đại diện chủ đầu tư lưu ý, công trình nằm trong khu vực trung tâm đô thị , kết nối khu vực Cồn Hến với tính chất là khu du lịch dịch vụ cao cấp, đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn TP. Huế, cho nên đơn vị kiến nghị UBND thành phố quyết định tổ chức thi tuyển kiến trúc để chọn phương án tối ưu, đáp ứng yêu cầu về quy hoạch cảnh quan , kiến trúc, văn hóa.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc này

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

