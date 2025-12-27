Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đúng ngày 1/1/2026, người đi metro ở Sài Gòn cần chú ý thông báo mới, kẻo mất quền lợi

27-12-2025 - 16:01 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Lưu ý những thông tin sau giúp du khách có chuyến đi chơi lễ trọn vẹn hơn.

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, khi nhu cầu vui chơi và di chuyển của người dân tăng cao, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) triển khai chương trình miễn phí vé trong ngày 1/1/2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi trong dịp lễ đặc biệt là ở trung tâm thành phố. Đây được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch khuyến khích người dân lựa chọn giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân khi đổ về xem pháo hoa và tham gia các hoạt động chào năm mới.

Cụ thể, toàn bộ khách sử dụng metro số 1 trong ngày 1/1/2026 sẽ được miễn phí vé nếu áp dụng đúng các hình thức mà đơn vị vận hành quy định. Cách thứ nhất là sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé để vào ga và lên tàu. Cách thứ hai là sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách chỉ cần tải ứng dụng, chọn chức năng “QR Vươn mình” để tạo vé điện tử, sau đó quét mã QR tại cổng soát vé. Chức năng này sẽ chính thức hiển thị trên ứng dụng từ ngày 1/1/2026 và chỉ có hiệu lực trong đúng ngày đầu năm mới.

Đúng ngày 1/1/2026, người đi metro ở Sài Gòn cần chú ý thông báo mới, kẻo mất quền lợi- Ảnh 1.

Toàn bộ khách sử dụng metro số 1 trong ngày 1/1/2026 sẽ được miễn phí vé nếu áp dụng đúng các hình thức mà đơn vị vận hành quy định

Ngoài ra, hành khách không sử dụng điện thoại thông minh vẫn có thể nhận vé giấy miễn phí có chữa mã QR tại các kiosk bán vé tự động trong ga, sau đó quét vé tại cổng để đi tàu.

Đơn vị vận hành lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ được miễn phí khi sử dụng một trong ba hình thức nêu trên. Trường hợp vẫn mua vé theo các cách thông thường, hệ thống sẽ tính phí như bình thường và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán. Do đó người dân cần chú ý lựa chọn đúng hình thức soát vé để đảm bảo quyền lợi khi di chuyển trong ngày 1/1/2026.

Song song với chính sách miễn phí vé, metro số 1 cũng tăng cường hoạt động trong suốt dịp Tết Dương lịch 2026 để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Vào 1/1, tuyến metro số 1 sẽ vận hành tổng cộng 276 chuyến. Đáng chú ý, có 20 chuyến được bố trí chạy xuyên đêm từ 0h30 đến 2h sáng để phục vụ người dân trở về sau khi xem bắn pháo hoa chào năm mới. Sau đó, metro tiếp tục khai thác 256 chuyến từ 5h30 - 23h30 cùng ngày, đảm bảo việc đi lại thông suốt trong ngày đầu năm.

Đúng ngày 1/1/2026, người đi metro ở Sài Gòn cần chú ý thông báo mới, kẻo mất quền lợi- Ảnh 2.

Người dân được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, xếp hàng trật tự khi vào ga và lên tàu, chú ý an toàn cá nhân

Trong bối cảnh lượng hành khách được dự báo tăng mạnh, người dân được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, xếp hàng trật tự khi vào ga và lên tàu, chú ý an toàn cá nhân cũng như bảo quản tài sản, đặc biệt vào khung giờ khuya và thời điểm đông người. Việc lựa chọn metro trong dịp lễ không chỉ giúp hành trình di chuyển thuận tiện, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Những cách đi metro miễn phí trong ngày 1/1/2026:

- Cách 1: Sử dụng CCCD gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé để vào ga và lên tàu.

- Cách 2: Sử dụng mã QR chọn chức năng "QR Vươn mình" trên ứng dụng HCMC Metro HURC để tạo vé điện tử.

- Cách 3: In vé giấy miễn phí tại các kiosk bán vé vé tự động trong ga.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc này


Theo Hy Chu

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời

Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời Nổi bật

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ Nổi bật

2 tuyến cao tốc quan trọng trước giờ thu phí

2 tuyến cao tốc quan trọng trước giờ thu phí

15:50 , 27/12/2025
TP.HCM khẩn trương làm cầu, đường kết nối Đồng Nai

TP.HCM khẩn trương làm cầu, đường kết nối Đồng Nai

15:26 , 27/12/2025
Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026

Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026

14:55 , 27/12/2025
Danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA chào mừng năm mới 2026 tại TPHCM

Danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA chào mừng năm mới 2026 tại TPHCM

14:52 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên