Đúng ngày 1/1/2026, người đi metro ở Sài Gòn cần chú ý thông báo mới, kẻo mất quền lợi

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, khi nhu cầu vui chơi và di chuyển của người dân tăng cao, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) triển khai chương trình miễn phí vé trong ngày 1/1/2026 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, vui chơi trong dịp lễ đặc biệt là ở trung tâm thành phố. Đây được xem là điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch khuyến khích người dân lựa chọn giao thông công cộng thay vì phương tiện cá nhân khi đổ về xem pháo hoa và tham gia các hoạt động chào năm mới.

Cụ thể, toàn bộ khách sử dụng metro số 1 trong ngày 1/1/2026 sẽ được miễn phí vé nếu áp dụng đúng các hình thức mà đơn vị vận hành quy định. Cách thứ nhất là sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip, quét trực tiếp tại cổng soát vé để vào ga và lên tàu. Cách thứ hai là sử dụng mã QR trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Hành khách chỉ cần tải ứng dụng, chọn chức năng “QR Vươn mình” để tạo vé điện tử, sau đó quét mã QR tại cổng soát vé. Chức năng này sẽ chính thức hiển thị trên ứng dụng từ ngày 1/1/2026 và chỉ có hiệu lực trong đúng ngày đầu năm mới.

Ngoài ra, hành khách không sử dụng điện thoại thông minh vẫn có thể nhận vé giấy miễn phí có chữa mã QR tại các kiosk bán vé tự động trong ga, sau đó quét vé tại cổng để đi tàu.

Đơn vị vận hành lưu ý, trong thời gian triển khai chương trình miễn phí vé, hành khách chỉ được miễn phí khi sử dụng một trong ba hình thức nêu trên. Trường hợp vẫn mua vé theo các cách thông thường, hệ thống sẽ tính phí như bình thường và công ty sẽ không thực hiện hoàn trả số tiền đã thanh toán. Do đó người dân cần chú ý lựa chọn đúng hình thức soát vé để đảm bảo quyền lợi khi di chuyển trong ngày 1/1/2026.

Song song với chính sách miễn phí vé, metro số 1 cũng tăng cường hoạt động trong suốt dịp Tết Dương lịch 2026 để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao. Vào 1/1, tuyến metro số 1 sẽ vận hành tổng cộng 276 chuyến. Đáng chú ý, có 20 chuyến được bố trí chạy xuyên đêm từ 0h30 đến 2h sáng để phục vụ người dân trở về sau khi xem bắn pháo hoa chào năm mới. Sau đó, metro tiếp tục khai thác 256 chuyến từ 5h30 - 23h30 cùng ngày, đảm bảo việc đi lại thông suốt trong ngày đầu năm.

Trong bối cảnh lượng hành khách được dự báo tăng mạnh, người dân được khuyến cáo tuân thủ hướng dẫn của nhân viên nhà ga, xếp hàng trật tự khi vào ga và lên tàu, chú ý an toàn cá nhân cũng như bảo quản tài sản, đặc biệt vào khung giờ khuya và thời điểm đông người. Việc lựa chọn metro trong dịp lễ không chỉ giúp hành trình di chuyển thuận tiện, tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trung tâm TP.HCM trong thời khắc chuyển giao năm mới.

