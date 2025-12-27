Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026

27-12-2025 - 14:55 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Từ 1-1-2026, Luật Việc làm 2025 chính thức áp dụng với nhiều điều chỉnh về điều kiện, mức hưởng, thời gian hưởng và chấm dứt trợ cấp thất nghiệp

Theo Luật Việc làm 2025, trợ cấp thất nghiệp được quy định tại các Điều 38, 39, 40 và 41, làm rõ hơn điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng cũng như các trường hợp bị tạm dừng, chấm dứt trợ cấp.

Siết chặt nhưng rõ ràng điều kiện hưởng

Điều 38 quy định người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đủ 4 điều kiện. Trước hết, người lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc đúng quy định. Trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật hoặc nghỉ việc khi đã đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Điều kiện thứ hai là đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi nghỉ việc. Với người lao động làm việc theo hợp đồng dưới 12 tháng, thời gian xét là 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng, nhưng vẫn phải đóng đủ tối thiểu 12 tháng.

Bên cạnh đó, người lao động phải nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nghỉ việc. Sau khi nộp hồ sơ, nếu trong vòng 10 ngày làm việc người lao động không rơi vào 7 trường hợp loại trừ như đã có việc làm, đi nghĩa vụ quân sự, đi học trên 12 tháng, bị tạm giam, ra nước ngoài định cư… thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ.

Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026- Ảnh 1.

Nếu người lao động không thực hiện việc thông báo về tình trạng việc làm thì sẽ bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng thống nhất, tối đa 12 tháng

Điều 39 quy định mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc. Tuy nhiên, mức hưởng không vượt quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp, áp dụng thống nhất cho cả khu vực nhà nước và tư nhân.

Thời gian hưởng được tính theo thời gian đóng: từ đủ 12 đến đủ 36 tháng được hưởng 3 tháng trợ cấp thất nghiệp; sau đó, cứ đóng thêm đủ 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng, tối đa không quá 12 tháng. Thời điểm hưởng là ngày làm việc thứ 11 kể từ khi nộp đủ hồ sơ. Trong thời gian hưởng trợ cấp, người lao động được đóng bảo hiểm y tế.

Quy định chặt về tạm dừng, chấm dứt hưởng

Luật Việc làm 2025 quy định người lao động hằng tháng phải thông báo việc tìm kiếm việc làm với tổ chức dịch vụ việc làm công. Nếu không thực hiện, trợ cấp sẽ bị tạm dừng và chỉ được tiếp tục khi người lao động thực hiện đúng nghĩa vụ.

Đáng chú ý, luật mới quy định rõ 13 trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó có các trường hợp như: có việc làm và tham gia BHXH bắt buộc; hưởng lương hưu; từ chối việc làm 2 lần không có lý do chính đáng; không thông báo tìm việc 3 tháng liên tiếp; ra nước ngoài định cư; đi học trên 12 tháng hoặc theo đề nghị của chính người lao động.

Những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời tăng trách nhiệm của người lao động trong quá trình thụ hưởng chính sách.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc này

Theo G.Nam

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời

Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời Nổi bật

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ Nổi bật

Bộ trưởng Xây dựng nói về đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh 'đắp chiếu' hơn 10 năm

Bộ trưởng Xây dựng nói về đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh 'đắp chiếu' hơn 10 năm

14:14 , 27/12/2025
Bộ Tài chính nói gì về tình trạng 'nợ thuế oan'?

Bộ Tài chính nói gì về tình trạng 'nợ thuế oan'?

14:12 , 27/12/2025
Chuyên gia quốc tế chỉ ra yếu tố then chốt quyết định thành công của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chuyên gia quốc tế chỉ ra yếu tố then chốt quyết định thành công của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

13:42 , 27/12/2025
Hiểu đúng về quy định "truy tài sản thành viên nếu hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt hành chính"

Hiểu đúng về quy định "truy tài sản thành viên nếu hộ kinh doanh không đủ tiền nộp phạt hành chính"

13:32 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên