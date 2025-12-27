Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bộ Tài chính nói gì về tình trạng 'nợ thuế oan'?

27-12-2025 - 14:12 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính cho biết có trường hợp “nợ thuế oan” do sai sót, đồng bộ dữ liệu, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh.

Bộ Tài chính đã có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri TP. Đà Nẵng liên quan đến tình trạng một số cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp bị ghi nhận nợ thuế dù đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Nguyên nhân chủ yếu do cơ quan thuế nhầm lẫn trong việc cập nhật số liệu, hoặc do đối tượng xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh.

Tình trạng “nợ thuế oan” gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của người nộp thuế . Theo đó, cử tri kiến nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan thuế căn cứ quy trình kiểm tra, đối chiếu, lập biên bản xác nhận với người nộp thuế trước khi ban hành thông báo nợ thuế.

Về nội dung trên, Bộ Tài chính cho biết theo quy định của Luật Quản lý thuế , người nộp thuế có trách nhiệm tự xác định số tiền thuế phải nộp và số tiền chậm nộp (trừ các trường hợp do cơ quan thuế tính). Sau 30 ngày kể từ ngày hết hạn nộp thuế, nếu chưa hoàn thành nghĩa vụ, cơ quan thuế sẽ thông báo số tiền thuế nợ, chủ yếu bằng phương thức điện tử qua tài khoản thuế điện tử hoặc eTax Mobile.

Trường hợp người nộp thuế phản ánh số liệu nợ không chính xác, cơ quan thuế sẽ phối hợp rà soát, đối chiếu. Nếu xác định nghĩa vụ thuế bị ghi nhận sai, cơ quan thuế có trách nhiệm điều chỉnh, người nộp thuế không phải nộp tiền chậm nộp đối với khoản thuế bị ghi nhận nhầm và không quy trách nhiệm cho công dân, tổ chức.

Qua rà soát thực tiễn, Bộ Tài chính cho biết có trường hợp “nợ thuế oan” do sai sót, đồng bộ dữ liệu, hoặc bị kẻ xấu lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký kinh doanh. Ngoài ra, cũng có trường hợp người nộp thuế chưa chấp hành nộp ngân sách nhà nước; đã nộp nhưng sai thông tin chứng từ; hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng nghĩa vụ kê khai theo quy định.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế triển khai nhiều giải pháp như tăng cường thông tin minh bạch đến người nộp thuế; gửi thông báo tiền thuế qua nhiều kênh; tự động hóa cảnh báo nợ thuế; vận hành tính năng phản ánh hóa đơn không đúng, nợ sai trên eTax Mobile và tăng cường xác thực mã số thuế theo dữ liệu dân cư.

Đối với đề xuất bắt buộc lập biên bản trước khi ban hành thông báo nợ thuế , Bộ Tài chính cho rằng việc này có thể làm chậm tiến trình xử lý, tăng chi phí tuân thủ, trong khi nguyên tắc quản lý thuế hiện đại là tự khai, tự nộp, tự chịu trách nhiệm. Vì vậy, việc lập biên bản chỉ nên áp dụng với các trường hợp có dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ sai sót thông tin.

Hiện thông báo nợ thuế đã có đầy đủ thông tin liên hệ của cơ quan thuế, tạo điều kiện để người nộp thuế trao đổi, xác minh, yêu cầu giải thích kịp thời, bảo đảm thuận lợi và minh bạch.

Theo số liệu từ Cục Thuế , nợ thuế tính đến cuối năm nay ước là gần 230.000 tỷ đồng, tăng 12,6% so với thời điểm cuối năm 2024. Tình trạng nợ thuế tiếp tục xu hướng tăng, mặc dù trong năm, ngành thuế đã thu hồi được 65.010 tỷ đồng

Cơ quan thuế đã ban hành hơn 91.600 thông báo tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân, đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế chây ì, thu hồi được hơn 6.001 tỷ đồng của hơn 10.000 người nộp thuế đang bị tạm hoãn xuất cảnh, trong đó có hơn 3.900 người nộp thuế đang bỏ địa chỉ kinh doanh.

Hà Nội là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện việc này

Theo Việt Linh

Tiền Phong

