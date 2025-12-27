TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là “điểm đến vàng” của dòng vốn FDI

Ảnh minh họa.

Năm 2025, tổng giá trị vốn đầu tư nước ngoài đăng ký (tính chung cấp mới, vốn đầu tư tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp) trên địa bàn TP Hồ Chí Minh ước đạt gần 8,37 tỷ USD, tăng 24,2% so với năm 2024. Đây là con số tích cực, cho thấy sức hút của Thành phố đối với nhà đầu tư nước ngoài. Thông tin được đại diện Sở Tài chính đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội TP Hồ Chí Minh.

Cụ thể, TP Hồ Chí Minh cấp mới 1.865 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 1,6 tỷ USD; điều chỉnh tăng 2,9 tỷ USD vốn đầu tư cho 432 lượt dự án. Ngoài ra, có 2.700 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 3,7 tỷ USD.

Lũy kế đến ngày 31/12/2025, TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước về số vốn đầu tư còn hiệu lực và số dự án, với tổng vốn 141,9 tỷ USD và 20.310 dự án đầu tư nước ngoài.

Về từng ngành lĩnh vực, lũy kế đến ngày 31/12/2025, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu với 5.829 dự án đầu tư đăng ký mới, tổng số vốn đầu tư hơn 75,4 tỷ USD, chiếm 53,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với 28,5 tỷ USD, chiếm 20,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đứng thứ 3 với tổng vốn đầu tư đăng ký 7,5 tỷ USD chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Còn lại là các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ; xây dựng; thông tin và truyền thông,...

Có 152 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư tại TP Hồ Chí Minh. Singapore đứng đầu với 2.609 dự án, trị giá hơn 23,4 tỷ USD, chiếm 13% về số dự án và 17% về số vốn. Hàn Quốc đứng thứ 2 với 3.305 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 15,7 tỷ USD, chiếm 16% về số dự án và 11% về số vốn. Nhật Bản đứng thứ 3 với 2.279 dự án, tổng vốn đăng ký là 15,2 tỷ USD, chiếm 11% về số dự án và 11% về số vốn.

Định hướng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của TP Hồ Chí Minh hướng vào các ngành, lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, năng lượng xanh, công nghệ cao... Để làm được điều này, thành phố sẽ tiếp tục nâng cấp, đổi mới chương trình xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch, đổi mới các chương trình kết hợp ngoại giao kinh tế, có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời thực hiện xúc tiến trực tiếp đối với tập đoàn đa quốc gia, các nhà đầu tư lớn, dẫn đầu ngành/lĩnh vực ở các nước là đối tác chiến lược, hướng vào các đề án lớn của thành phố như Đề án xây dựng thành phố trở thành Trung tâm dịch vụ lớn của cả nước; Đề án xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP Hồ Chí Minh; Đề án xây dựng Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế; Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Hoạt động xúc tiến không chỉ chú trọng đến nhà đầu tư nước ngoài, mà còn cần quan tâm thu hút các nhà đầu tư trong nước, đặc biệt các nhà đầu tư là người Việt Nam ở nước ngoài.

Ngoài ra, để tạo môi trường hoạt động thuận lợi cho các nhà đầu tư trên địa bàn, TP Hồ Chí Minh sẽ tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình xúc tiến đầu tư; hoàn thiện quy hoạch và phát triển hạ tầng; hoàn thiện cơ chế, chính sách thu hút FDI; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường đối thoại với nhà đầu tư. TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập, đồng thời chủ động xây dựng chính sách đặc thù để phù hợp với đặc điểm phát triển của thành phố, cụ thể mới đây là kiến nghị Chính phủ, Quốc hội thông qua Nghị quyết 260/2025/QH15 sửa đổi Nghị quyết 98/2023/QH15 về cơ chế phát triển TP Hồ Chí Minh, trong đó điều chỉnh mở rộng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược.

Những biện pháp quyết liệt này thể hiện sự sẵn sàng của TP Hồ Chí Minh trong việc tiếp tục “trải ổ đón đại bàng” chung tay phát triển thành phố.