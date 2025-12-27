Thanh tra Chính phủ kiến nghị gì đối với dự án Golden Hills City Đà Nẵng?

Kiến nghị xử lý dứt điểm tồn đọng, hoàn thiện pháp lý dự án

Ngày 26/12, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông báo số 3438/TB-TTCP về kết luận thanh tra các dự án có khó khăn, vướng mắc trên địa bàn TP Đà Nẵng, trong đó chỉ rõ nhiều tồn tại, vi phạm trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, giao đất, xác định giá đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Kết luận thanh tra xác định, trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư, UBND TP Đà Nẵng không tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định; việc đánh giá năng lực tài chính của nhà đầu tư chưa đầy đủ, chưa bảo đảm các điều kiện theo quy định pháp luật.

Trách nhiệm đối với những tồn tại, hạn chế, vi phạm trên thuộc về UBND TP Đà Nẵng, Công ty Quản lý và Khai thác đất Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân có liên quan thời kỳ 2008-2010.

Dự án Golden Hills City đang được tháo gỡ các điểm nghẽn để hoàn thiện pháp lý dự án

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:

UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND UBND TP theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với các tập thể, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, vi phạm nêu trong kết luận thanh tra, đồng thời rà soát, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, xác định và thu đầy đủ các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đai, bảo đảm không để thất thoát ngân sách nhà nước.

Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Công ty CP Trung Nam nghiêm túc khắc phục các tồn tại, vi phạm được chỉ ra trong kết luận thanh tra; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và bàn giao phần diện tích đất ngoài ranh giới dự án cho Nhà nước quản lý theo quy định.

Chủ đầu tư nói gì?

Liên quan đến Kết luận thanh tra số 3438, Đại diện Trung Nam cho biết, công ty ghi nhận chỉ đạo tích cực, kịp thời nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng tại dự án trong nhiều năm qua, đây tiền đề trong việc sớm hoàn thiện pháp lý cho dự án theo đúng tinh thần Quyết định số 751/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ, góp phần huy động nguồn lực cho nền kinh tế, tăng trưởng kinh tế 2 con số, tránh làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp; không để lãng phí tài sản, tiền của nhà nước, doanh nghiệp, người dân và xã hội.

Việc tháo gỡ khó khăn giúp tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư, nhằm giải phóng, khai thác hiệu quả các nguồn lực của nhà nước, nhà đầu tư

Về việc Chỉ đạo thu hồi diện tích đất ngoài ranh giới của dự án (khoảng 45,91ha) đã giao cho chủ đầu tư, công ty từ trước đến nay không ghi nhận diện tích này vào bất kỳ nội dung nào trong phần giới thiệu dự án ra thị trường nên việc việc quản lý, sử dụng theo quy định phần diện tích này hoàn toàn thuộc quyền quyết định của TP.

Thêm vào đó, mới đây công ty cũng đã hoàn thành các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo quy định, công ty hy vọng rằng đây sẽ là động thái quan trọng, giúp khởi thông điểm nghẽn, đẩy nhanh quá trình hoàn thiện pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án này.



