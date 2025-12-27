Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA chào mừng năm mới 2026 tại TPHCM

27-12-2025 - 14:52 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Danh sách các điểm BẮN PHÁO HOA chào mừng năm mới 2026 tại TPHCM

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026 tại 6 điểm

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới 2026.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2026, tại 6 điểm gồm 3 điểm tầm cao và 3 điểm tầm thấp.

Đáng chú ý, toàn bộ hoạt động được thực hiện bằng nguồn xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước. Cụ thể:

Các điểm bắn pháo hoa tầm cao

1. Khu vực đầu hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh): 1.260 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn tầm thấp, 10 giàn hỏa thuật;

2. Khu Trung tâm thành phố mới (phường Bình Dương): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp;

3. Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu): 500 quả pháo hoa nổ tầm cao, 60 giàn pháo hoa nổ tầm thấp.

Các điểm bắn pháo hoa tầm thấp:

1. Công viên văn hóa Đầm Sen (phường Bình Thới): 90 giàn tầm thấp;

2. Tòa tháp SAIGON MARINA IFC (phường Sài Gòn): 90 giàn tầm thấp;

3. Khu Biệt thự Kim Long (cầu Rạch Đỉa, xã Nhà Bè): 90 giàn tầm thấp.

Bộ Tư lệnh TPHCM chủ trì, phối hợp Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) đảm bảo nguồn đạn pháo, xây dựng kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa, phối hợp các sở, ban, ngành và địa phương triển khai công tác chuẩn bị.

Công an TPHCM chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và bắn pháo hoa, cũng như tại các điểm bắn và khu vực người dân tập trung theo dõi.

PV

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời

Cá nhân có tài sản cho thuê, doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm có bắt buộc lập hộ kinh doanh: Cục Thuế trả lời Nổi bật

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ

Báo Nga tiết lộ chiến thuật giúp kinh tế Việt Nam thành công bất ngờ Nổi bật

Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026

Nhiều điều chỉnh đáng chú ý về trợ cấp thất nghiệp từ 1-1-2026

14:55 , 27/12/2025
Bộ trưởng Xây dựng nói về đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh 'đắp chiếu' hơn 10 năm

Bộ trưởng Xây dựng nói về đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh 'đắp chiếu' hơn 10 năm

14:14 , 27/12/2025
Bộ Tài chính nói gì về tình trạng 'nợ thuế oan'?

Bộ Tài chính nói gì về tình trạng 'nợ thuế oan'?

14:12 , 27/12/2025
Chuyên gia quốc tế chỉ ra yếu tố then chốt quyết định thành công của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Chuyên gia quốc tế chỉ ra yếu tố then chốt quyết định thành công của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

13:42 , 27/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên