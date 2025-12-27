Hà Nội dự kiến xóa sổ 100% 'chợ cóc', điểm kinh doanh tự phát, nhiều điểm hoàn thành giải tỏa ngay tháng sau

Kế hoạch này nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong việc giải quyết điểm nghẽn về “Trật tự đô thị”; góp phần xây dựng Thủ đô “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn, thân thiện”. Trong đó, nhiệm vụ được đặt ra là giải tỏa triệt để các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn Thủ đô và không để tái phát và phát sinh mới.

Về chỉ tiêu thực hiện, Kế hoạch nêu rõ, Hà Nội phấn đấu đến năm 2026 giải tỏa 100% các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát thuộc nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3; năm 2027 giải tỏa toàn bộ các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá đặc điểm, tình hình hoạt động, các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn TP. Hà Nội được phân loại thành 4 nhóm sau:

- Nhóm 1: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, “điểm nóng” ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị gây bức xúc dư luận. Theo lộ trình, nhóm 1 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/1/2026.

- Nhóm 2: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát có dưới 50 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm 2 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2026.

- Nhóm 3: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát hoạt động có từ 50-100 hộ kinh doanh. Theo lộ trình, nhóm này sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/12/2026.

- Nhóm 4: Các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên 100 hộ kinh doanh, tồn tại lâu dài, có tính chất phức tạp. Nhóm 4 sẽ hoàn thành giải tỏa trước ngày 30/6/2027, theo lộ trình đã đề ra.

Theo kế hoạch, năm 2027, Hà Nội giải tỏa toàn bộ các "chợ cóc", điểm kinh doanh tự phát triên địa bàn (Ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Để bố trí, sắp xếp vị trí, mặt bằng kinh doanh cho các tiểu thương bị giải tỏa và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người địa phương, UBND TP. Hà Nội yêu cầu UBND xã, phường rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động các chợ trên địa bàn (số hộ kinh doanh cố định, số hộ kinh doanh không cố định, tỷ lệ lấp đầy, tình trạng hạ tầng chợ …).

UBND xã, phường tiến hành xây dựng Phương án chi tiết để bố trí sắp xếp các hộ tiểu thương kinh doanh tại “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát vào kinh doanh tại các chợ còn điểm kinh doanh trống.

Đồng thời, UBND Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường đầu tư xây dựng mới, cải tạo các chợ trên địa bàn theo tiến độ tại Kế hoạch phát triển và quản lý chợ trên địa bàn Thành phố năm 2026 và những năm tiếp theo được UBND Thành phố phê duyệt; ưu tiên đầu tư phát triển chợ tại khu vực khó khăn, đặc biệt các xã, phường còn thiếu chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tạo mặt bằng, bố trí các tiểu thương tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát bị giải tỏa vào kinh doanh tại chợ đúng quy định.

Đối với công tác duy trì, phòng ngừa, chống tái phát, UBND Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, hộ kinh doanh trong việc chấp hành quy định của pháp luật trong công tác đảm bảo trật tự đô thị, giải tỏa “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Duy trì liên tục, thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý, bố trí lực lượng chốt giữ tại các “chợ cóc”, điểm kinh doanh tự phát đã giải tỏa; đồng thời triển khai các biện pháp phòng ngừa, chống tái phát (kẻ vạch, cắm biển cấm, tiếp nhận phản ánh trực tiếp từ người dân, thông qua các ứng dụng số, hệ thống camera giám sát…).

Tại Kế hoạch, UBND Thành phố yêu cầu định kỳ trước ngày 15 hàng tháng các Sở, ngành, UBND các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Công Thương tổng hợp báo cáo UBND Thành phố.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện của các đơn vị; tổng hợp định kỳ 25 hàng tháng báo cáo UBND Thành phố tình hình triển khai thực hiện.