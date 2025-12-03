Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội triển khai drone theo dõi, phun sương dập bụi giảm ô nhiễm không khí

Hà Nội yêu cầu áp dụng các thiết bị máy bay không người lái, ứng dụng mạng xã hội để kiểm soát và xử lý hoạt động đốt rác, rơm rạ gây ô nhiễm. Đồng thời xem xét thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành
công văn về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thành phố.

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc không khí tại website: https://moitruongthudo.vn/.

Đồng thời phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường sử dụng hệ thống theo dõi, giải pháp công nghệ và năng lực kỹ thuật giám sát từ xa (viễn thám vệ tinh, viễn thám sử dụng thiết bị bay không người lái, camera giao thông, máy bay không người lái, ứng dụng di động như iHanoi, mạng xã hội...) để kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động đốt mở (đốt rác, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp).

Hà Nội triển khai drone theo dõi, phun sương dập bụi giảm ô nhiễm không khí- Ảnh 1.

Hà Nội ô nhiễm không khí nặng nhiều ngày nay. Ảnh: Đức Nguyễn

Thường xuyên kiểm tra, giám sát các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường theo phân cấp đảm bảo chất lượng vệ sinh tại các tuyến trọng điểm.

Tăng cường kiểm tra hoạt động xử lý chất thải tại các khu xử lý chất thải rắn tập trung, đảm bảo vận hành ổn định, không để phát sinh bụi, mùi trong quá trình tiếp nhận, xử lý.

Phối hợp với UBND các phường, xã và lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm theo quy định.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình đăng tải thông tin hiện trạng, dự báo chất lượng môi trường không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển; đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường...

Đồng thời giao sở này nghiên cứu và thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông.

Đối với UBND các xã, phường, Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý chất lượng môi trường không khí đối với các nguồn phát thải bụi, khí thải.

Chủ động quyết định kịp thời việc chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện các biện pháp tăng cường vệ sinh môi trường tại các địa phương: tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị. Hoạt động rửa đường, hút bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hàng ngày)...

Đối với các cơ sở sản xuất có lưu lượng xả bụi, khí thải lưu lượng lớn ra môi trường và thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường tăng cường tần suất kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị. Hà Nội khuyến khích các đơn vị xem xét điều chỉnh giảm công suất hoạt động hoặc dời lịch các công đoạn sản xuất phát sinh nhiều bụi/khí thải (như thổi lò, khởi động lò, nghiền nguyên liệu...) sang thời điểm điều kiện thời tiết, khí hậu thuận lợi hơn...

Ba ngày liên tiếp Hà Nội ô nhiễm không khí top đầu thế giới

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

