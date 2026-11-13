Hà Nội ưu tiên triển khai 7 nhóm dự án tại đại quy hoạch đô thị sông Hồng hơn 11.400ha

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng ngày 3/11 ký ban hành Quyết định số 6075/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở.

Quyết định phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch có hiệu lực kể từ ngày ký, đồng thời thay thế Quyết định số 1045/QĐ-UBND ngày 25-2-2022 của UBND thành phố Hà Nội về phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5000.

Theo quy hoạch, khu vực nghiên cứu thuộc địa giới hành chính 16 phường, xã gồm Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Hồng Hà, Bồ Đề, Long Biên, Lĩnh Nam, Ô Diên, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bát Tràng, Thanh Trì, Nam Phù và Hồng Vân.

Tổng diện tích nghiên cứu khoảng 11.418ha, quy mô dân số dự kiến từ 800.000 đến 1,2 triệu người.

Ưu tiên đại lộ cảnh quan, công viên và các khu tái định cư

Theo kế hoạch thực hiện quy hoạch, việc phân chia các dự án thành phần được thực hiện trên cơ sở Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 11/5/2026 của HĐND TP Hà Nội về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế và quy định liên quan.

Trong giai đoạn đầu, thành phố tập trung triển khai các dự án thành phần gồm trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; công viên công cộng tại phường Phú Thượng; công viên bãi sông tại phường Hồng Hà; khu Phòng khách đô thị; khu tái định cư tại phường Lĩnh Nam; khu đô thị định cư tại phường Long Biên và dự án giải phóng mặt bằng độc lập.

Ở giai đoạn tiếp theo, các dự án thành phần còn lại sẽ được triển khai theo kế hoạch. Quy hoạch cũng định hướng phát triển các khu chức năng đô thị mới, gồm nhà ở, công trình công cộng, hành chính, thương mại và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị trong tương lai.

Các nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu sẽ tiếp tục được điều chỉnh phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Thủ đô, bảo đảm kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng khung.

Phối cảnh Dự án công viên công cộng phường Phú Thượng.

Rà soát quy hoạch, bảo đảm an toàn thoát lũ và đê điều

Sau khi quy hoạch được phê duyệt, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận hồ sơ bản vẽ, bảo đảm phù hợp với quyết định của UBND thành phố và lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục rà soát, cập nhật các nội dung điều chỉnh, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì thẩm định báo cáo đánh giá tác động của đồ án đến khả năng thoát lũ và an toàn đê điều, trình UBND thành phố xem xét, quyết định. Cơ quan này cũng rà soát diện tích quỹ đất xây dựng và diện tích tôn nền ngoài bãi sông, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường để cập nhật trong quá trình sửa đổi Quyết định số 257 ngày 18/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn các nội dung liên quan đến đất đai, môi trường, thủy lợi, phòng chống thiên tai, an toàn thoát lũ và đê điều; phối hợp xác định các điều kiện, thủ tục chuyên ngành trước khi triển khai dự án.

Đáng chú ý, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết và thực hiện các dự án đầu tư, nếu kết quả tính toán thủy lực cho thấy không bảo đảm yêu cầu phòng chống lũ, thoát lũ và an toàn đê điều, cơ quan chủ trì phải tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh quy hoạch phân khu sông Hồng.

Công khai quy hoạch, kiểm soát xây dựng ven sông

Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc được giao chủ trì, phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, UBND các phường, xã và cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt, cung cấp thông tin để các tổ chức, cơ quan và người dân biết, thực hiện, giám sát.

Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo tồn di sản, hạ tầng chuyên ngành và huy động nguồn lực; phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện, kiểm tra và giám sát quá trình triển khai.

Đối với 16 phường, xã nằm trong phạm vi quy hoạch, nhiệm vụ trọng tâm là quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang bảo vệ đê và đất bãi sông; kiểm tra, giám sát việc xây dựng theo quy hoạch và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Các địa phương cũng phải phối hợp rà soát những khu dân cư được phép tồn tại, bảo vệ; xây dựng phương án di dời, tái định cư theo quy định, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm đất đai và xây dựng trái phép.

Việc phân công trách nhiệm cho các sở, ngành và địa phương nhằm bảo đảm triển khai quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đồng bộ, gắn phát triển không gian đô thị với quản lý đất đai, bảo tồn di sản và yêu cầu an toàn phòng chống lũ, đê điều.