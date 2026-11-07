Hà Nội: Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, 6 người bị CSGT xử phạt

Tuy nhiên, giá đỡ điện thoại không đồng nghĩa với việc người lái được phép thao tác trên thiết bị khi xe đang chạy. Khi cần nghe, gọi hoặc thực hiện các thao tác khác, người điều khiển phải dừng xe tại vị trí an toàn, đúng quy định trước khi sử dụng.