Hà Nội: Vừa lái xe máy vừa dùng điện thoại, 6 người bị CSGT xử phạt
Theo Công Minh/VTC News |
07-11-2026 - 22:08 PM |
Sống
Trong một giờ kiểm tra tại nút giao Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng, CSGT Hà Nội phát hiện 6 người đi xe máy sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe, tăng nguy cơ tai nạn.
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Giải thích với tổ công tác, anh C. cho biết đeo tai nghe để nghe chỉ đường từ điện thoại.
Theo Công Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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