Phát hiện bố có "vợ 2", con gái lấy hết can đảm gọi điện điều tra, đầu dây bên kia nói câu "hết hồn"

Ngày bé, có lẽ không ít người từng tò mò về những cái tên kỳ lạ trong danh bạ điện thoại của bố mẹ. Nhưng nếu một ngày phát hiện bố lưu hẳn hai số điện thoại là "Vợ 1" và "Vợ 2", chắc hẳn trí tưởng tượng của một đứa trẻ sẽ lập tức chạy xa hơn mọi giới hạn. Một câu chuyện đang được chia sẻ trên Threads khiến dân mạng thích thú chính bởi màn điều tra đầy căng thẳng của cô con gái năm nào, để rồi kết thúc bằng một cú twist không ai ngờ tới.

Câu chuyện bắt đầu từ một phát hiện rất tình cờ. Cô gái kể rằng hồi nhỏ, khi nhìn thấy danh bạ điện thoại của bố có hai liên hệ mang tên "Vợ 1" và "Vợ 2", cô đã không khỏi sinh nghi. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, bố dường như đang có một bí mật động trời mà mẹ chưa hề hay biết.

Và rồi, thay vì hỏi thẳng bố, cô quyết định tự mình điều tra.

Cô kể lại:

"Tôi mới gọi điện cho Vợ 1 thử, mẹ tôi alo hỏi có chuyện gì thế, tôi nói là: 'Dạ không, con bấm nhầm', rồi tắt máy".

Cuộc gọi đầu tiên xác nhận "Vợ 1" chính là mẹ ruột. Nhưng điều đó lại càng khiến cô tò mò về danh tính của "Vợ 2". Sau một hồi lấy hết can đảm, cô quyết định gọi thử số điện thoại còn lại.

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô bé đã lập tức tung ra lời cảnh cáo đầy khí thế: "Cô ơi, cháu không biết cô là ai, nhưng mẹ cháu là vợ cả của bố cháu, cô chỉ là người ngoài thôi, cô tránh xa bố cháu ra đi ạ!".

Có lẽ ở đầu dây bên kia, người nhận cuộc gọi cũng phải mất vài giây để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau một tiếng hít thở sâu, câu trả lời được đưa ra đã khiến toàn bộ màn điều tra của cô bé đổ bể: "Tao là mẹ mày đây, đây là sim 2 của tao!".

Hóa ra, "Vợ 1" và "Vợ 2" không phải hai người phụ nữ trong cuộc đời ông bố, mà chỉ là hai số điện thoại của cùng một người vợ. Cô con gái đã chuẩn bị tinh thần đối đầu với tiểu tam, cuối cùng lại suýt khiến chính mẹ ruột phải giải thích vì sao mình có tận hai số điện thoại.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý trên Threads, đặc biệt là tình huống cô bé nghiêm túc bảo vệ danh dự của mẹ trong khi người bị cảnh cáo lại chính là mẹ mình.

Hóa ra thế hệ bố mẹ ngày ấy cũng có cách "hâm nóng tình yêu" rất riêng

Điều khiến câu chuyện đáng yêu hơn là nếu đặt vào bối cảnh sử dụng điện thoại của nhiều gia đình ngày trước, việc một người có hai sim, thậm chí nhiều sim, không phải chuyện hiếm.

Thời điện thoại phổ thông, nhiều người thường dùng hai sim với những mục đích khác nhau. Một sim dùng làm số chính để liên lạc lâu dài, sim còn lại phục vụ nghe gọi, khuyến mãi hoặc tận dụng các gói cước. Có người hết tiền, hết ưu đãi thì đổi sim khác, nhưng cũng có người giữ cả hai số trong cùng một chiếc điện thoại. Vì thế, việc một người chồng lưu số của vợ thành hai cái tên khác nhau đôi khi chỉ là cách ghi nhớ hoặc phân biệt hai sim, chứ chẳng có bí mật tình cảm nào phía sau.

Tất nhiên, không biết ông bố trong câu chuyện có chủ ý đặt tên như vậy để trêu vợ hay chỉ đơn giản là lưu danh bạ cho dễ nhớ. Nhưng dù lý do là gì, cái kết vẫn khiến người ta bật cười.

Nghĩ lại mới thấy, thế hệ bố mẹ đôi khi cũng có những cách thể hiện tình cảm rất riêng. Không cần đăng ảnh kỷ niệm, không cần những dòng trạng thái ngọt ngào, chỉ cần một chiếc điện thoại cũ với hai liên hệ "Vợ 1", "Vợ 2" cũng đủ tạo nên một câu chuyện để con cái nhớ mãi.

Còn cô con gái năm ấy chắc hẳn đã có một bài học khó quên: Trước khi làm thám tử điều tra chuyện ngoại tình của bố, tốt nhất nên kiểm tra xem mẹ có dùng hai sim hay không!

Và biết đâu, nếu ông bố biết chuyện, người phải giải thích nhiều nhất sau màn điều tra này lại chính là cô con gái chứ chẳng phải ai khác.