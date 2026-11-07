Từ 30 đến 39 tuổi, tôi đã thay đổi 7 điều này: Không giàu có vượt bậc nhưng cuộc sống ngày càng tốt hơn

1. Từ người tiêu hết lương đến có tiền tiết kiệm và mua được nhà

Trước tuổi 30, tôi gần như không có khái niệm tích lũy. Lương tháng nào tiêu hết tháng đó, thậm chí còn cho rằng như vậy mới là tận hưởng cuộc sống.

Chỉ sau một vài khó khăn tài chính, tôi mới nhận ra không có tiền dự phòng đồng nghĩa với việc bản thân rất dễ rơi vào thế bị động.

Tôi bắt đầu tiết kiệm với mục tiêu mua nhà. Sau một thời gian, vợ chồng tôi tích lũy đủ tiền đặt cọc và mua được căn hộ đầu tiên. Nhà nhỏ, đã cũ nhưng mang lại cảm giác an tâm mà trước đây tôi chưa từng có.

Ban đầu, khoản trả góp mỗi tháng lên tới 7.500 nhân dân tệ (khoảng 28 triệu đồng). Nhờ chủ động trả nợ trước hạn, số tiền phải trả hằng tháng dần giảm xuống còn khoảng 3.600 nhân dân tệ (hơn 13 triệu đồng).

Chúng tôi vẫn còn nợ ngân hàng, nhưng áp lực đã nhẹ đi đáng kể.

2. Học quản lý tài chính thay vì chỉ cố gắng kiếm thêm tiền

Sau khi mua nhà ở tuổi 33, tài khoản tiết kiệm gần như cạn kiệt khiến tôi thực sự lo lắng.

Đó cũng là thời điểm tôi bắt đầu học cách lập ngân sách, ghi chép chi tiêu và tổng kết tài chính mỗi tháng.

Nhờ vậy, tôi phát hiện mình từng tiêu khá nhiều tiền cho những món đồ không thực sự cần thiết, đặc biệt là những lần mua sắm theo cảm xúc.

Thay vì liên tục tự nhắc bản thân phải tiết kiệm, tôi hạn chế đến những nơi dễ kích thích mua sắm.

Dần dần, tôi hiểu rằng quản lý tài chính không phải ép mình sống khổ, mà là biết tiền đang đi đâu và điều gì thực sự xứng đáng.

3. Duy trì tập thể dục để đầu tư cho sức khỏe

Tôi bắt đầu tập thể dục từ tuổi 30, ban đầu chỉ khoảng 30 phút mỗi ngày.

Sau gần 10 năm, cân nặng của tôi tương đối ổn định, cơ thể săn chắc hơn và ít gặp những vấn đề sức khỏe vặt như trước.

Có người nói tiết kiệm cả đời rồi cuối cùng lại phải chi hết cho bệnh viện. Tôi nghĩ thay vì lấy lý do đó để tiêu tiền thoải mái, tốt hơn hết nên chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ.

Với tôi, sức khỏe chính là một trong những tài sản đáng đầu tư nhất.

4. Sống tối giản, ngừng mua những thứ không cần thiết

Năm 2019, khi chuyển đến căn nhà mới, tôi quyết định dọn bỏ rất nhiều đồ đạc đã tích trữ suốt nhiều năm. Lần đầu tiên, tôi nhận ra một căn nhà không cần chứa thật nhiều đồ mới mang lại cảm giác đủ đầy. Từ đó, tôi áp dụng lối sống tối giản không chỉ trong mua sắm mà cả công việc và các mối quan hệ.

Tôi giảm thời gian lướt mạng, bớt những cuộc gặp gỡ không cần thiết và hạn chế các quyết định vụn vặt. Ít đồ đạc hơn, ít chi tiêu hơn, nhưng điều bất ngờ là tôi lại cảm thấy cuộc sống nhẹ nhõm hơn.

5. Nghiêm túc với công việc phụ để tăng thu nhập

Năm 2017, tôi bắt đầu viết lách như một công việc làm thêm.

Thay vì làm tùy hứng, tôi đặt mục tiêu cụ thể, theo dõi hiệu quả công việc và tự đánh giá kết quả mỗi tháng. Cách làm này giúp thu nhập của tôi tăng dần theo thời gian. Tôi nhận ra rằng muốn cải thiện tài chính, ngoài tiết kiệm còn phải tìm cách nâng cao năng lực kiếm tiền.

Không cần thành công vượt bậc, chỉ cần mỗi năm tiến bộ hơn chính mình của năm trước đã là một thành tựu đáng kể.

6. Tự nấu ăn thay vì thường xuyên gọi đồ bên ngoài

Trước đây, tôi luôn nghĩ nấu ăn là việc mất thời gian. Nhưng càng lớn tuổi, tôi càng thích cảm giác tự chuẩn bị một bữa cơm cho mình.

Từ khi biết nấu ăn, số lần đặt đồ ăn bên ngoài giảm rõ rệt. Chi phí ăn uống cũng dễ kiểm soát hơn. Quan trọng hơn, tôi chủ động lựa chọn nguyên liệu, khẩu phần và cách chế biến phù hợp với sức khỏe.

Một bữa cơm nhà đơn giản đôi khi mang lại nhiều niềm vui hơn những bữa ăn đắt tiền.

7. Rèn tính kỷ luật để làm chủ thời gian và cuộc sống

Thay đổi cuối cùng, cũng là điều tôi trân trọng nhất, chính là tính tự giác.

Tôi tập ngủ sớm, dậy sớm, lên kế hoạch công việc và dành thời gian cố định cho những việc quan trọng. Dù làm việc tại nhà, không có ai giám sát, tôi vẫn duy trì được lịch sinh hoạt tương đối ổn định. Nhờ đó, tôi có thêm thời gian cho bản thân, gia đình và những sở thích riêng.

Ở tuổi 39, tôi hiểu rằng sự tự do không chỉ đến từ việc có nhiều tiền, mà còn đến từ khả năng kiểm soát cuộc sống của chính mình.

Nhìn lại gần 10 năm, tôi nhận ra không thay đổi nào diễn ra chỉ sau một đêm. Tất cả đều bắt đầu từ những việc rất nhỏ: Tiết kiệm một khoản tiền, từ chối một món đồ không cần thiết, tập thể dục thêm 30 phút hay tự nấu một bữa cơm.

Tôi chưa biết cuộc sống từ tuổi 40 đến 49 sẽ ra sao. Nhưng nếu có một điều muốn giữ lại từ thập kỷ vừa qua, đó chính là niềm tin rằng không bao giờ quá muộn để thay đổi.

Bởi đôi khi, thành công lớn nhất ở tuổi trung niên không phải sở hữu thêm bao nhiêu thứ, mà là sống khỏe mạnh hơn, ít áp lực tiền bạc hơn và hài lòng hơn với những gì mình đang có.