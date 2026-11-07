Tôi không kiếm được quá nhiều tiền nhưng khoản tiết kiệm vẫn tăng đều: Tất cả nhờ 4 thay đổi trong cách nghĩ

Nhiều người cho rằng muốn tiết kiệm được nhiều tiền, trước hết phải có thu nhập cao. Nhưng Erhua, một phụ nữ Trung Quốc thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân, lại có cách nhìn khác. Cô tự nhận mình không quá thông minh, không có năng lực đặc biệt và cũng chẳng sở hữu bí quyết kiếm tiền thần kỳ nào.

Điều giúp cô dần cải thiện tình hình tài chính chính là sự kiên nhẫn và khả năng nhìn nhận mọi việc trong dài hạn.

"Trước đây, tôi thường quan tâm đến những gì mình nhận được ngay lập tức. Nhưng khi bắt đầu nghĩ đến giá trị của một quyết định sau 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm, cách tiêu tiền của tôi thay đổi hoàn toàn", Erhua chia sẻ.

Sau một thời gian duy trì lối sống này, cô nhận thấy khoản tiết kiệm tăng lên, trong khi chất lượng cuộc sống không hề giảm sút. Dưới đây là 4 thay đổi mà cô cho rằng đã tạo nên khác biệt lớn nhất.

1. Trước khi mua một món đồ, tôi nghĩ đến giá trị của nó sau nhiều năm

Thay vì tự hỏi "Mình có thích món đồ này không?", Erhua bắt đầu đặt câu hỏi: "Liệu vài năm nữa, món đồ này còn mang lại giá trị cho mình?".

Sự thay đổi tưởng chừng nhỏ bé ấy giúp cô hạn chế đáng kể những khoản chi tiêu theo cảm xúc.

Cô sẵn sàng bỏ tiền mua thực phẩm chất lượng, sách hay hoặc một chiếc đệm tốt để cải thiện giấc ngủ. Đây đều là những khoản chi có khả năng mang lại lợi ích trong thời gian dài.

Ngược lại, với những món đồ chỉ khiến bản thân vui vẻ vài ngày rồi bị bỏ quên, cô cân nhắc kỹ hơn.

Erhua không phản đối việc tiêu tiền để tận hưởng cuộc sống. Tuy nhiên, cô cho rằng niềm vui ngắn hạn không nên trở thành lý do để liên tục mua sắm.

Khi bắt đầu phân biệt được đâu là nhu cầu thực sự, đâu chỉ là cảm xúc nhất thời, số tiền cô tiêu mỗi tháng tự nhiên giảm xuống.

2. Tôi không mua đồ đắt để dùng lâu, mà cố gắng dùng lâu những thứ đang có

Một quan niệm phổ biến trong tiêu dùng là muốn tiết kiệm lâu dài thì nên mua đồ đắt tiền, chất lượng tốt. Erhua chỉ đồng ý một phần.

Theo cô, món đồ tiết kiệm nhất không nhất thiết là món đắt nhất, mà là món đáp ứng nhu cầu và được sử dụng thường xuyên trong nhiều năm.

Chẳng hạn, cô có những chiếc áo phông giá chỉ vài chục nhân dân tệ nhưng vẫn mặc tốt sau thời gian dài. Bí quyết đơn giản là giặt đúng cách, phơi cẩn thận và giữ gìn thay vì sử dụng tùy tiện.

Tương tự, đồ điện tử, nội thất và thiết bị gia dụng đều được cô vệ sinh, bảo dưỡng thường xuyên để kéo dài tuổi thọ.

Cách làm này giúp giảm tần suất thay mới, đồng nghĩa với việc hạn chế được những khoản chi đáng kể.

Một chiếc áo 300.000 đồng mặc trong 3 năm rõ ràng có thể kinh tế hơn chiếc áo 150.000 đồng chỉ mặc vài lần rồi bỏ xó.

Với Erhua, tiết kiệm không phải lúc nào cũng là mua rẻ, mà là khai thác tối đa giá trị của những gì mình đã trả tiền.

3. Tôi kiên trì với những việc chưa mang lại tiền ngay lập tức

Không chỉ thay đổi cách chi tiêu, Erhua còn áp dụng tư duy dài hạn vào việc nâng cao khả năng kiếm tiền.

Khi mới bắt đầu đọc sách và viết lách, cô không đặt mục tiêu phải nhanh chóng có thu nhập. Thay vào đó, cô tự đặt thử thách đọc 100 cuốn sách và hoàn thành 100 bài viết.

Thời gian đầu, những bài viết gần như không có người đọc. Tuy nhiên, cô vẫn tiếp tục.

Sau nhiều năm, kỹ năng viết và tư duy của Erhua cải thiện rõ rệt. Công việc viết lách dần mang lại thu nhập, thậm chí trở thành nghề nghiệp giúp cô tự nuôi sống bản thân.

Theo chia sẻ của Erhua, tổng thu nhập từ hoạt động viết bài của cô đã đạt hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Điều cô rút ra là không phải nỗ lực nào cũng mang lại kết quả tài chính ngay lập tức. Đôi khi, một kỹ năng được tích lũy đủ lâu mới bắt đầu tạo ra giá trị.

Đối với người có thu nhập trung bình, đầu tư thời gian học hỏi và phát triển năng lực cũng là một cách cải thiện tài chính trong tương lai.

4. Tôi không tìm cách làm giàu nhanh bằng đầu tư

Erhua cũng dành một phần tiền cho hoạt động đầu tư dài hạn, chủ yếu tìm hiểu các quỹ chỉ số và phương pháp đầu tư định kỳ.

Thay vì cố gắng dự đoán thị trường lên xuống từng ngày, cô lựa chọn tích lũy theo kế hoạch và hạn chế để cảm xúc chi phối.

Giai đoạn thị trường biến động năm 2022–2023 từng khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng. Tuy nhiên, Erhua vẫn duy trì chiến lược của mình và ghi nhận kết quả tích cực khi thị trường phục hồi trong năm 2025.

Dẫu vậy, cô thừa nhận bản thân chưa có quá nhiều kinh nghiệm đầu tư.

Đây cũng là điều cần lưu ý: đầu tư dài hạn không đồng nghĩa với chắc chắn có lãi. Quỹ chỉ số vẫn có thể giảm giá trị trong nhiều năm, còn hiệu quả lãi kép phụ thuộc vào mức sinh lời thực tế. Vì thế, tiền dự phòng và những khoản cần sử dụng trong ngắn hạn không nên bị đưa hết vào các tài sản có rủi ro.

Điểm đáng học hỏi từ Erhua không phải lựa chọn một sản phẩm đầu tư cụ thể, mà là thái độ không nóng vội trước cơ hội kiếm tiền.

Tiết kiệm nhiều hơn đôi khi bắt đầu từ việc nghĩ xa hơn

Sau những thay đổi trên, Erhua nhận ra tài chính cá nhân không chỉ được quyết định bởi số tiền kiếm được mỗi tháng, mà còn bởi cách mỗi người sử dụng thời gian, tiền bạc và những nguồn lực sẵn có.

Cô tiếp tục duy trì thói quen tự nấu ăn, ngủ sớm, vận động đều đặn và hạn chế mua sắm không cần thiết. Đây là những việc nhỏ, không mang lại kết quả tức thì nhưng có thể tạo ra lợi ích tích lũy theo thời gian.

Với cô, tư duy dài hạn không có nghĩa là phải sống kham khổ hôm nay để chờ một tương lai xa xôi. Đó là cách cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và sự an toàn tài chính sau này.

Bởi đôi khi, sự khác biệt giữa người có tiền tiết kiệm và người luôn hết tiền cuối tháng không nằm ở thu nhập, mà ở việc họ đã nghĩ xa đến đâu trước khi quyết định tiêu một khoản tiền.