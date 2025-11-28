Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội xác lập kỷ lục mới với gần 31 triệu lượt du khách

28-11-2025 - 10:38 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tính đến hết tháng 11/2025, Hà Nội đón 30,94 triệu lượt du khách, tổng thu khách du lịch đạt hơn 120.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong tháng 11/2025, tổng khách du lịch đến Thủ đô đạt 2,5 triệu lượt, tăng 14,7% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 851,1 nghìn lượt, tăng 25%; khách nội địa ước đạt 1,65 triệu lượt, tăng 10%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 11,36 nghìn tỷ đồng, tăng 18,4%.

Lũy kế 11 tháng năm 2025, Hà Nội đã ước đón 30,94 triệu lượt khách, gồm 7,09 triệu lượt khách quốc tế và 23,84 triệu lượt khách nội địa; tổng thu từ khách du lịch ước đạt 120,6 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Với các số liệu thống kê nêu trên, thành phố đón lượng khách cao nhất lịch sử, vượt con số 29 triệu lượt khách của năm 2019, không tính hai năm 2020-2021 do đại dịch Covid-19.

Hệ thống lưu trú cũng ghi nhận sự sôi động khi công suất sử dụng phòng trung bình đạt 73,4%. Toàn thành phố hiện có 3.761 cơ sở lưu trú với hơn 71.000 phòng, cùng 58 cơ sở dịch vụ du lịch đạt chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và trải nghiệm của du khách.

Về phát triển sản phẩm, Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động nổi bật như: tổ chức các chương trình khảo sát, kết nối điểm đến tại xã Phù Đổng và Thư Lâm; phối hợp tổ chức hội nghị phát triển du lịch tại xã Phúc Lộc; tham gia Festival Bảo tồn và Phát triển Làng nghề Quốc tế 2025; tham gia xúc tiến, quảng bá Du lịch Hà Nội tại miền Tây Nam Bộ; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì.

Công tác truyền thông, quảng bá điểm đến được triển khai mạnh mẽ, tập trung vào các sự kiện lớn như: Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội 2025, Festival Thu Hà Nội lần thứ 3, Festival Thăng Long - Hà Nội, Lễ hội Kanagawa và các chương trình quảng bá văn hóa, di sản Thủ đô.

Bên cạnh đó, các sản phẩm du lịch mới như tour “Ngọc Sơn - đêm huyền bí”, chương trình “Đêm Bảo tàng”, mùa hoa tại Ba Vì và những điểm check-in ngoại thành cũng được đẩy mạnh quảng bá.

Trong tháng cuối năm 2025, ngành Du lịch Hà Nội sẽ triển khai hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm là trình UBND thành phố phê duyệt Đề án đổi mới mô hình quản lý Khu di tích quốc gia đặc biệt Hương Sơn (chùa Hương).

Cùng với đó, ngành sẽ tổ chức Liên hoan Ẩm thực và Du lịch Làng nghề - Phố nghề Hà Nội 2025; xây dựng các sản phẩm du lịch nông nghiệp, du lịch đêm, du lịch cộng đồng, du lịch golf; tiếp tục khảo sát, kết nối điểm đến du lịch tại các xã, phường; và tham dự Diễn đàn Du lịch Xanh Quốc gia 2025 tại Lâm Đồng…

Theo Trần Hoàng

Tiền phong

10:23 , 28/11/2025
08:38 , 28/11/2025
08:07 , 28/11/2025
07:52 , 28/11/2025

