Hà Nội xử lý dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 8/4/2022 của HĐND thành phố Hà Nội và Kế hoạch 160/KH-UBND ngày 8/6/2022 về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập trung xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội (tính đến tháng 11/2024).

Hà Nội xử lý các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai bị thu hồi (ảnh minh họa)

Theo đó, UBND thành phố Hà Nội xác định 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ và ban hành kế hoạch để xử lý, giải quyết. Kết quả xử lý lũy kế đến tháng 11/2024 là 706 dự án (chiếm 99,2%) với tổng diện tích 11.352 ha đất đã được rà soát, kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và chỉ đạo xử lý, giao các đơn vị tiếp tục giám sát xử lý và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đầu tư và đưa đất vào sử dụng; 6 dự án (chiếm 0,8%) với tổng diện tích 81,6 ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Kết quả xử lý cụ thể đối với 712 dự án: 420 dự án với tổng diện tích 9.095,6 ha đất được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, nhưng vẫn tiếp tục được giám sát theo quy định của pháp luật (luỹ kế đến ngày 15/11/2024: tăng 10 dự án so với 6 tháng đầu năm 2024).

292 dự án với tổng diện tích 2.337,9 ha đất tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid19 theo quy định của pháp luật (luỹ kế đến ngày 15/11/2024: giảm 10 dự án so với 6 tháng đầu năm 2024). Trong đó: 97 dự án với tổng diện tích 318,4 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và Chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng (trong đó: 42 dự án được kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng dịch bệnh Covid-19 theo quy định của pháp luật).

189 dự án với tổng diện tích 1.937,9 ha đất đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm. UBND Thành phố giao các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã giám sát, tiếp tục đôn đốc thực hiện đối với từng dự án.

6 dự án với tổng diện tích 81,6 ha đất, đã có quyết định chủ trương nhưng chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất: Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tiếp tục kiểm tra để đề xuất phương án xử lý cụ thể. UBND Thành phố giao các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và kết luận đối với từng dự án.

Đối với 117 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai do UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê đề nghị xử lý.

Kết quả xử lý 71 dự án chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã thu thập số liệu, tổ chức rà soát, đánh giá, phân loại xử lý đưa ra khỏi danh sách chậm triển khai do dự án đã hoàn thành hoặc chưa hình thành dự án đối với 3 dự án; chấm dứt thực hiện 3 dự án; đôn đốc tiếp tục thực hiện 5 dự án; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra để củng cố pháp lý và đề xuất phương án xử lý đối với 36 dự án; đề nghị các Sở ngành Thành phố và UBND cấp huyện kiểm tra, đôn đốc, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ đối với 24 dự án.

Đối với 46 dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Ngày 10/7/2024, UBND Thành phố có Quyết định số 3579/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đất đai; việc thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra và chỉ đạo xử lý sau thanh tra, kiểm tra đối với các dự án.

Liên ngành để tổ chức kiểm tra đề nghị đưa 2 dự án với tổng diện tích 1,3 ha ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai do chưa có dự án hoặc đã khắc phục và đầu tư xây dựng.

1 dự án với diện tích 2,9 ha chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. UBND Thành phố quyết định gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp thêm cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn 24 tháng.

4 dự án với tổng diện tích 90 ha đất đã có kết luận thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm: UBND Thành phố giao các Sở, ngành Thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện giám sát, đôn đốc.

39 dự án với tổng diện tích 1.373,7 ha đất: Liên ngành Thành phố đã tổ chức kiểm tra và đang xem xét kết luận (dự kiến báo cáo UBND Thành phố xem xét theo quy định của pháp luật đầu tháng 12/2024). (Chi tiết tại Biểu 3 gửi kèm theo).

Trước đó, UBND Hà Nội đã xử lý 7 dự án chấm dứt hoạt động tại văn bản số 3379/ KH&ĐT-ĐT ngày 26/7/2022 (đã tổng hợp tại báo cáo số 201/BC-UBND ngày 20/6/2022 của UBND thành phố Hà Nội).

Dự án nhà ở cán bộ chiến sỹ Interpol; Khu đô thị Minh Quang Bắc; dự án Khu đô thị Minh Quang Nam (phần lớn diện tích thuộc về huyện Thường Tín); dự án Khu đô thị mới BMC Thăng Long (Mê Linh), dự án Khu đô thị mới Prime Group (Khu đô thị sinh thái Đại Thịnh) tại Mê Linh; Khu đô thị mới Việt Á; dự án Khu nhà ở Phương Viên (Mê Linh).

14 dự án chấm dứt hoạt động/ngừng hoạt động/chấm dứt giao chủ đầu tư: 1 dự án UBND Thành phố đã chấp thuận loại ra khỏi danh sách theo dõi là dự án Khu nhà ở sinh thái Vietracimex tại Mê Linh; 2 dự án đã hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động: dự án Đấu giá QSD đất thửa số I-A1 để XD nhà ở cao tầng (Đông Anh); Dự án xây dựng Trung tâm thương mại Khương Đình (Thanh Xuân).

2 dự án đã báo cáo UBND Thành phố và đề nghị Nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động: dự án Nhà máy giết mổ và chế biến gia súc gia cầm phía Tây Hà Nội; Dự án tổ hợp văn phòng cho thuê, siêu thị, nhà trẻ mẫu giáo.

1 dự án UBND thành phố đã chỉ đạo ngừng thực hiện do không phù hợp quy hoạch: Tổ hợp dịch vụ thương mại văn phòng và nhà ở căn hộ cao cấp phường Phú Lãm, quận Hà Đông.

1 dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có văn bản giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng chưa có dự án được duyệt, chưa được giao đất/ chuyển mục đích sử dụng đất, chưa triển khai đầu tư; UBND Thành phố đã có chỉ đạo về việc nghiên cứu lập quy hoạch và triển khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư: dự án Khu đô thị mới Sơn Đồng - City Land (Khu chức năng đô thị mới Sơn Đồng -Cityland).

7 dự án đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) có văn bản giao chủ đầu tư thực hiện dự án nhưng chưa có dự án được duyệt, chưa được giao đất/ chuyển mục đích sử dụng đất, chưa triển khai đầu tư; Sở Quy hoạch - Kiến trúc phản ánh nhà đầu tư chây ì, không thực hiện thủ tục theo quy định:

Dự án Điểm phát triển làng nghề truyền thống kết hợp làng nghệ tạc tượng Sơn Đồng; dự án Trường dạy nghề Vân Canh; dự án Khu ĐTM An Thịnh 4 (38,7ha); dự án Khu thương mại dịch vụ phục vụ làng nghề truyền thống La Phù; dự án Khu ĐTM An Thịnh 6 (126,36ha); dự án Khu đô thị mới dầu khí Đức Giang; dự án Khu B thuộc khu đô thị mới dầu khí Đức Giang; dự án Khu đô thị mới Tây Đô - Mai Linh - Yên Phú (gồm Khu đô thị Tây Đô, Khu đô thị Mai Linh - Đông Đô, Khu đô thị Yên Phú trước đây); dự án Khu nhà ở Green House; dự án Điểm công nghiệp phát triển làng nghề kết hợp du lịch làng nghề.