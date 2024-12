Hà Tĩnh: Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được hơn 220 triệu đồng từ người lạ, cô gái lập tức trình báo công an

Chị Nguyễn Thị Niệm thực hiện thủ tục hoàn trả lại số tiền anh Chau Chươl chuyển khoản nhầm dưới sự chứng kiến của Công an xã Cẩm Quang. (Nguồn: Báo Hà Tĩnh)

Theo Báo Hà Tĩnh, chiều 26/12, Công an xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã hướng dẫn thủ tục để chị Nguyễn Thị Niệm (trú tại xã Cẩm Quang) hoàn trả số tiền 222,4 triệu đồng cho anh Chau Ch. (Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, ngày 21/12, Công an xã Cẩm Quang nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Niệm (20 tuổi) về việc nhận được số tiền 222,4 triệu đồng từ một tài khoản lạ.

Sau đó, Công an xã Cẩm Quang đã tổ chức xác minh thông tin tài khoản và biết được người chuyển nhầm là anh Chau Ch. (Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Công an xã Cẩm Quang đã kiểm tra thông tin công dân, sau đó liên hệ và hướng dẫn anh Chau Ch. lên Công an thị trấn Ba Chúc trình báo về việc chuyển nhầm số tiền trên.

Cùng với đó, Công an xã Cẩm Quang cũng liên hệ và trao đổi thông tin với Công an thị trấn Ba Chúc để xác định số tiền trên đúng là của anh Chau Ch. Chiều ngày 26/12, Công an xã Cẩm Quang đã hướng dẫn thủ tục để chị Nguyễn Thị Niệm hoàn trả số tiền nói trên cho người chuyển khoản nhầm. Hành động trả lại tiền chuyển khoản nhầm của chị Nguyễn Thị Niệm góp phần lan tỏa việc làm tốt trong cộng đồng.

Qua sự việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi thì nên đến trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm có thể bị xem xét xử lý hình sự về tội “Chiếm giữ trái phép tài sản”.