Hacker tấn công Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia

12-09-2025 - 10:02 AM | Xã hội

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) vừa phát đi thông cáo báo chí xác nhận vụ việc lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).

Cụ thể, ngày 10/9, VNCERT tiếp nhận báo cáo sự cố an ninh mạng tại CIC. A05 đã chỉ đạo VNCERT chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp an toàn thông tin (Viettel, VNPT, NCS), Ngân hàng Nhà nước và CIC để xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp kỹ thuật ứng phó.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu tội phạm mạng tấn công, xâm nhập nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt đang tiếp tục được thống kê, làm rõ.

VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ hay sử dụng trái phép dữ liệu, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan này khuyến nghị các tổ chức tài chính, ngân hàng tăng cường rà soát hệ thống, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về an ninh mạng.

Người dân cũng được cảnh báo nâng cao cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông tin để phát tán mã độc, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.

