CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG, sàn HoSE) vừa công bố bản trích lục Nghị quyết của HĐQT về thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026.

Theo đó, HAGL dự kiến phát hành tối đa 4.000 trái phiếu loại trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, xác lập nghĩa vụ và trả nợ trực tiếp của HAGL.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, kỳ hạn 48 tháng.

Ảnh minh họa: HAG

Bên cạnh đó, HAGL còn thông qua việc đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cấp bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu nêu trên. Phạm vi bảo lãnh gồm 400 tỷ đồng tiền gốc và các khoản lãi trái phiếu trong hạn, lãi chậm trả phát sinh trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành/đang lưu hành.

Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu; kế hoạch bố trí nguồn và phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu; tiêu chí, số lượng nhà đầu tư tham gia đợt phát hành được nêu tại Phương án phát hành.

Trong một diễn biến khác, mới đây HAGL cũng đã công bố Nghị quyết của HĐQT về thông qua việc góp vốn thành lập công ty con.

Cụ thể, pháp nhân mới dự kiến thành lập có tên là Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh Hạ tầng kỹ thuật HRA, vốn điều lệ 60 tỷ đồng, do HAGL góp 100% vốn bằng tiền mặt.

Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại thôn Nhơn Tân, xã Hra, tỉnh Gia Lai. Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Ông Nguyễn Xuân Thắng- Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của HAGL được cử làm người đại diện theo ủy quyền và quản lý phần vốn góp tại công ty con mới thành lập này kể từ ngày 17/11/2026 đến khi có quyết định chấm dứt ủy quyền của HĐQT.

Bên cạnh việc góp vốn thành lập công ty con, HĐQT cũng đã thông qua kết quả đã đạt được và kế hoạch triển khai để hoàn tất lộ trình trồng 20.000 ha cà phê đến năm 2028.

Theo đó, tính đến ngày 17/11/2026, HAGL đã hoàn tất trồng mới 10.000 ha cà phê. Dựa trên tiến độ này, công ty lên kế hoạch tiếp tục trồng mới 5.000 ha cà phê trong năm 2027, tổng vốn đầu tư dự kiến là 3.050 tỷ đồng.

HAGL giao cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng kế hoạch chi tiết về nguồn vốn, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp và lao động phù hợp để triển khai trồng 5.000 ha cà phê như đã nêu trên.

Giao cho Ủy ban ESG chủ trì định hướng và giám sát việc gắn lộ trình trồng 20.000 ha cà phê với các tiêu chí về môi trường, xã hội và quản trị, trọng tâm là bảo đảm tuân thủ Quy định chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), mở rộng diện tích đạt chứng nhận Rainforest Alliance và 4C, hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc, đồng thời định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho HĐQT.