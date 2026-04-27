Hai cầu vượt Vành đai 1 dần lộ diện sau hơn 3 tháng thi công

Theo Trọng Tài | 27-04-2026 - 10:15 AM | Bất động sản

Sau hơn 3 tháng thi công, hai cầu vượt thuộc dự án Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Hà Nội) đang dần lộ diện với những kết cấu đầu tiên. Tại nút giao Nguyễn Chí Thanh – Láng Hạ, nhiều trụ cầu đã thành hình, công trường duy trì nhịp độ thi công cao để đẩy nhanh tiến độ.

Hình hài hai cầu vượt Vành đai 1 lộ diện sau hơn 3 tháng thi công.

Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục có tổng chiều dài tuyến khoảng 2,274km, quy mô mặt cắt ngang là 50m.

Điểm đầu giao với đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng tại Hoàng Cầu; điểm cuối tại nút giao thông Voi Phục. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 7.210 tỉ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tại hai nút giao Láng Hạ - Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh, các hạng mục cầu vượt dần thành hình sau thời gian thi công.

Trên tuyến có hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, cầu vượt Láng Hạ đã hoàn thành 6/6 trụ, đạt 50% khối lượng.

Nút giao Nguyễn Chí Thanh cũng được xây dựng một cầu vượt trực thông. Cầu vượt Nguyễn Chí Thanh đạt khoảng 20%, đã hoàn thành cọc khoan nhồi của 5/7 trụ và chuẩn bị bước vào giai đoạn thi công nhịp chính từ ngày 1/6 đến 20/7.

Hai cầu vượt này được thiết kế theo hướng đi thẳng, nhằm tách dòng phương tiện trên trục chính, hạn chế xung đột giao cắt tại những khu vực có mật độ giao thông cao.

Trong quá trình triển khai, dự án vẫn còn một số vướng mắc, đặc biệt tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh do có sự chồng lấn với tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc). Theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, một số hạng mục của hai dự án trùng lặp, buộc phải rà soát, điều chỉnh. Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư.

Hiện nay, các hạng mục nền đường, hệ thống thoát nước, hào kỹ thuật đang được triển khai cuốn chiếu. Nhiều đoạn đã được thảm bê tông nhựa, máy móc hoạt động liên tục nhằm bám sát tiến độ đề ra.

Trên công trường máy móc hoạt động liên tục suốt ngày đêm. Đường Vành đai 1 là một trong những trục giao thông quan trọng nhất của Hà Nội, đi qua khu vực lõi đô thị, giữ vai trò phân luồng và giảm tải cho các tuyến đường nội thành.

Dự án sau khi hoàn thành có ý nghĩa đặc biệt trong việc giảm tải áp lực giao thông khu trung tâm, kết nối các trục đường lớn và góp phần tái tổ chức không gian đô thị.

Số phận trái ngược của 5 toà nhà cao nhất TP.HCM: Nơi là máy in tiền, nơi là ám ảnh nợ xấu

Số phận trái ngược của 5 toà nhà cao nhất TP.HCM: Nơi là máy in tiền, nơi là ám ảnh nợ xấu Nổi bật

Lộ diện khu đô thị tại Hà Nội có giá liền kề, biệt thự tới 740 triệu đồng/m2

Lộ diện khu đô thị tại Hà Nội có giá liền kề, biệt thự tới 740 triệu đồng/m2 Nổi bật

Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha

Kế hoạch lớn của Đồng Nai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên diện tích hơn 42.000 ha

TPHCM chú trọng phát triển bền vững (*): Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

TPHCM chú trọng phát triển bền vững (*): Hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại

Phê duyệt khu du lịch hơn 990 tỷ đồng ở Đồng Nai

Phê duyệt khu du lịch hơn 990 tỷ đồng ở Đồng Nai

Chỉ 40 tháng, Việt Nam tạo ra công trình lập kỷ lục thế giới, vượt loạt công trình của Mỹ - Pháp ngay khi khánh thành

Chỉ 40 tháng, Việt Nam tạo ra công trình lập kỷ lục thế giới, vượt loạt công trình của Mỹ - Pháp ngay khi khánh thành

