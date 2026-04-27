Hai cầu vượt Vành đai 1 dần lộ diện sau hơn 3 tháng thi công

Trong quá trình triển khai, dự án vẫn còn một số vướng mắc, đặc biệt tại khu vực nút giao Nguyễn Chí Thanh do có sự chồng lấn với tuyến đường sắt đô thị số 5 (đoạn Văn Cao - Hòa Lạc). Theo phương án thiết kế đã được phê duyệt, một số hạng mục của hai dự án trùng lặp, buộc phải rà soát, điều chỉnh. Để bảo đảm tiến độ theo yêu cầu, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, trên cơ sở đề xuất của chủ đầu tư.