Hai con gái chân dài chuẩn 'bản sao' của bố siêu mẫu Bình Minh, bí quyết đến từ những món rất giàu canxi

Những năm gần đây siêu mẫu Bình Minh ít khi hoạt động showbiz. Thay vào đó anh dành thời gian để điều hành việc kinh doanh cũng như tận hưởng cuộc sống bên vợ và hai cô con gái.

Thông qua những hình ảnh mà nam siêu mẫu đăng tải, cư dân mạng trầm trồ trước chiều cao lý tưởng của 2 cô con gái An Nhiên và An Như nhà anh. 13 tuổi, An Nhiên đã cao 1m74m còn An Như 11 tuổi cao 1m57.

Khi được hỏi về bí quyết phát triển chiều cao cho hai cô con gái, siêu mẫu Bình Minh từng chia sẻ rằng gen chỉ quyết định 23-25% chiều cao mà thôi. Yếu tố dinh dưỡng và vận động là 2 điều nên ưu tiên số một.

Vợ chồng nam siêu mẫu khuyến khích hai con tham gia các môn thể thao, nhất là các bộ môn như bóng rổ, bóng chuyền, bóng chày, cầu lông, bơi lội, điền kinh, nhảy xa. Hai bé rất yêu thích các bộ môn này, thậm chí còn ra nước ngoài thi đấu và cô em gái An Như đã xuất sắc giành được 3 huy chương bơi lội ở Thái Lan.

Về dinh dưỡng, Bình Minh cho biết từ nhỏ đã cho con ăn một chế độ ăn giàu canxi, nhất là sữa, phô mai, sữa chua, các loại cá, hải sản... Hiện tại, các bé vẫn duy trì thói quen này và uống sữa đều đặn mỗi ngày.

Theo Viện Dinh dưỡng quốc gia, canxi là yếu tố thiết yếu trong cấu tạo mô xương để hệ xương khỏe mạnh. Tăng lượng canxi trong khẩu phần ở trẻ nhỏ và thanh thiếu niên sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của xương. Bổ sung canxi ở giai đoạn trẻ nhỏ trước dậy thì (dưới 10 tuổi) có hiệu quả rõ rệt về tăng mức khoáng hóa xương hơn là bổ sung ở giai đoạn dậy thì.

Khẩu phần ăn giàu canxi của hai con gái Bình Minh bổ dưỡng thế nào?

1. Sữa

Sữa luôn được công nhận là thức uống có lợi cho sức khỏe vì giá trị dinh dưỡng cao. Thức uống này có hương vị đậm đà, thanh mát, phù hợp với khẩu vị của cả người lớn và trẻ nhỏ. Đặc biệt, sữa chứa nhiều canxi. Thống kê cho thấy, trong một cốc 250ml sữa bò có chứa 28% (276mg) của nhu cầu canxi mỗi ngày.

2. Phô mai

Theo Viện Dinh dưỡng, trong 100g phô mai có 720mg canxi. Đây là một loại thức ăn nhanh, phù hợp cho bất kỳ bữa ăn nào trong ngày, trong khi đó cơ thể chúng ta cũng có xu hướng hấp thụ canxi từ các sản phẩm sữa dễ dàng hơn từ các nguồn thực vật. Các loại phô mai cứng cũng có ít đường sữa nên dễ tiêu hóa hơn.

3. Sữa chua

Trong 100g sữa chua có 120mg canxi, rất tốt cho xương và quá trình phát triển chiều cao của trẻ. Ngoài canxi, sữa chua còn có chứa axit lactic, có tác dụng kìm hãm sự phát triển vi khuẩn helicobacter pylori - nguyên nhân chính gây nên các bệnh dạ dày. Vì sữa chua có nhiều vi khuẩn có lợi cho đường tiêu hóa, nếu ăn mỗi ngày sẽ giúp bạn điều hòa đường ruột, tăng khả năng miễn dịch, chống được đầy hơi, chướng bụng…

4. Các loại cá

Các loại cá rất giàu canxi và vitamin D, đặc biệt là cá hồi, cá ngừ... Những chất dinh dưỡng này được biết đến với vai trò cải thiện sức khỏe của xương và cải thiện khả năng vận động của chúng ta. Cá cũng giàu axit béo omega-3 giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, đồng thời kích thích cơ thể hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn.

5. Hải sản

Hải sản là nhóm thực phẩm giàu canxi. Có thể ví dụ như hàu, cua, tôm, rạm, sò... Đây không chỉ là nguồn cung cấp dồi dào canxi mà còn chứa nhiều các chất sắt, selen, kali để trẻ có thể phát triển một cách toàn diện từ thể chất lẫn trí tuệ.