Siêu mẫu Bình Minh chia sẻ về con gái 13 tuổi cao 1m74: Duy trì một thói quen từ nhỏ đến lớn, chơi nhiều hơn 4 môn thể thao

Từng là biểu tượng “nam thần” một thời của làng giải trí Việt và thành công ở nhiều vai trò người mẫu - diễn viên - MC, giờ đây Bình Minh tiếp tục theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và đặc biệt là có cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ ở tuổi 41.

Sau 15 năm hôn nhân, Bình Minh và bà xã Anh Thơ đã có hai cô con gái là An Nhiên sinh năm 2009 và An Như sinh năm 2012. Trên trang cá nhân, vợ chồng cựu siêu mẫu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gia đình hạnh phúc cũng như hình ảnh trong cuộc sống thường ngày của các con.

Nhiều khán giả nhận xét, An Nhiên giống mẹ nhiều hơn, còn An Như là “bản sao” của bố. Tuy nhiên, cả hai đều được thừa hưởng gen chiều cao của Bình Minh. Hiện tại, An Nhiên 13 tuổi đã cao 1m74 và An Như 11 tuổi cao 1m57.

Là một người bố khá sát sao trong việc chăm sóc, nuôi dạy con cái, Bình Minh cho biết, ngoài việc hướng dẫn con sắp xếp thời gian biểu sinh hoạt, thói quen ăn uống, tập luyện thì vợ chồng anh cũng rất quan trọng việc giao tiếp, trao đổi để giúp con phát triển đúng hướng.

Chiều cao của trẻ con được quyết định bởi chế độ dinh dưỡng và luyện tập

An Nhiên và An Như đều có chiều cao vượt trội so với độ tuổi, anh chị có áp dụng chế độ dinh dưỡng đặc biệt nào cho các bé không?

Ngay từ lúc nhỏ các bé đã uống nhiều sữa, ăn sữa chua, phô mai, các loại cá và hải sản bên cạnh khẩu phần thịt để có nhiều canxi. Đến lớn các bé vẫn duy trì thói quen này và uống sữa đều đặn mỗi ngày.

Được biết gia đình Bình Minh có thói quen tập thể thao, hai bé yêu thích bộ môn nào nhất?

Tập luyện thể thao là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày của các bé. Cả hai đều chơi rất nhiều môn như bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, cầu lông. An Như còn chơi thêm các môn khác như điền kinh, bóng chày, nhảy xa. Hai bé đều rất mê vận động thể thao nên có thể yếu tố này cũng có tác động nhiều đến chiều cao của hai bé.

Anh chị có quản lý về giờ giấc và các thói quen sinh hoạt của con không?

Gia đình Minh thường hướng dẫn, giải thích cho các bé biết tự giác sắp xếp thời gian biểu của mình. Ví dụ như tối phải ngủ lúc nào để đảm bảo có đủ thời gian nghỉ ngơi, tái tạo sau 1 ngày đi học và sinh hoạt, chứ không đi theo nhắc chừng từng giờ một.

Các bé cũng hay đi thi đấu, sinh hoạt dã ngoại với trường nên việc hướng dẫn này cũng giúp các bé chủ động chứ không sinh hoạt theo giờ ba mẹ lập trình hay nhắc nhở, theo dõi từng chút một.

Theo anh chị, việc ăn uống và tập luyện như vậy tác động ra sao tới sự phát triển thể chất của con mình?

Sau gen (chiếm 23-25%), chiều cao của trẻ con được quyết định bởi chế độ dinh dưỡng và luyện tập. Chiều cao chỉ là một phần, thể chất khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn cũng rất quan trọng khi các bé được chú ý đến các chế độ ăn uống và luyện tập để không bị các tình trạng như béo phì, không năng động trong điều kiện thức ăn nhanh quá phổ biến như hiện nay.

Hai con gái không nghĩ ba mẹ rất nổi tiếng và thành đạt

An Nhiên và An Như sẽ dần bước vào tuổi dậy thì với nhiều sự thay đổi về tâm sinh lý, anh chị chuẩn bị ra sao để cùng con bước vào giai đoạn này?

Vợ chồng Minh vẫn dành nhiều thời gian để nói chuyện, chăm sóc con. Cuối tuần đưa con đi chơi, hay tổ chức nhiều chuyến đi du lịch với nhau để các con không ngại chia sẻ với bố mẹ những gì đang thay đổi, hay có chuyện gì ở trường lớp, bạn bè các bé đều có thể thoải mái kể cho ba mẹ nghe và đón nhận những lời khuyên.

Anh chị lo ngại điều gì nhất khi con bước vào độ tuổi dậy thì?

Thời đại số hóa, mọi thứ đều nằm trên điện thoại, máy tính, như việc các con học và làm bài cũng chỉ trên máy nên đôi lúc không biết các con liệu có xem gì không nên. Xem một lần, hai lần rồi sẽ thành quen, như các nội dung trên mạng xã hội phổ biến ngày nay đôi lúc rất nhảm, hay hướng cho các bé có cái nhìn tiêu cực về cuộc sống, rất nguy hiểm.

Chính vì vậy nên cha mẹ càng nên dành thời gian cho con, vì trẻ con ngày nay không phải đánh, mắng, ép làm theo ý mình là được đâu. Nhà Minh vẫn phải giải thích cho các bé hiểu phải trái, đúng sai, cái gì nên làm, cái gì không. Chỉ khi thật sự hiểu và cảm thông cho ba mẹ thì các con mới ý thức và thực hiện một cách vui vẻ.

Có bố là nghệ sĩ nổi tiếng, mẹ là doanh nhân thành đạt, anh chị có nghĩ đây cũng là một áp lực đối với các con?

Các bé nhà mình chỉ biết ba mẹ cũng có chút chút nổi tiếng, kiểu như thầy cô hay bạn bè con có biết đến, chứ không nghĩ ba mẹ rất nổi tiếng và thành đạt đâu. Nếu để ý sẽ thấy hai bé An Nhiên và An Như vẫn sống rất đúng tuổi của mình mặc dù trông bên ngoài thì rất "to xác".

Anh Thơ cũng thường giải thích mẹ là dân công sở, đi làm bằng thực lực nên nếu các bé muốn vẫn có thể đạt được chứ không có gì quá to tát hay ghê gớm để phải áp lực.

Bình Minh nhận xét như thế nào về tính cách của An Nhiên và An Như?

Cả hai bé đều rất hồn nhiên, sống đúng với tuổi, ấm áp, biết quan tâm và chia sẻ đến người xung quanh. Chị An Nhiên thì đằm thắm hơn so với em gái, An Như năng động và cá tính hơn. Nhưng nhìn chung cả hai bé đều rất ngoan và vợ chồng Minh cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì điều này.

Anh chị đặt kỳ vọng như thế nào đối với hai con gái?

Gia đình Minh vẫn dạy con trước khi nói đến việc thành công thì phải thành người. Kể cả quan điểm thành công cũng đơn giản lắm, các con làm được công việc mình yêu thích, có một cuộc sống ý nghĩa, thấy hạnh phúc là đã thành công rồi.

Xin cảm ơn Bình Minh về những chia sẻ!