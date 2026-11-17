Hội An vào top 10 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á năm 2027. Ảnh: Paven Nguyễn

Tạp chí du lịch Mỹ Lonely Planet vừa công bố danh sách 26 điểm đến tuyệt vời nhất châu Á nên ghé thăm năm 2027. Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong top 10 là Đà Nẵng ở vị trí thứ 4 và Hội An ở vị trí thứ 8.

Danh sách được xây dựng trên cơ sở kết hợp những điểm đến nổi bật trong bảng xếp hạng Best in Travel 2027 với các địa danh nổi tiếng và những vùng đất còn ít được biết đến. Các lựa chọn phản ánh sự đa dạng của du lịch châu Á, từ những đô thị năng động, không gian di sản đến các vùng thiên nhiên giàu tiềm năng khám phá.

Đà Nẵng - thành phố sở hữu đường bờ biển trải dài gần 10 km ngay trong không gian đô thị, cùng những điểm tham quan đặc trưng. Ảnh: Viết Đức

Được xếp ở vị trí thứ 4, Đà Nẵng gây ấn tượng nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan biển, núi và hệ thống di sản văn hóa trong khu vực. Thành phố sở hữu đường bờ biển trải dài gần 10 km ngay trong không gian đô thị, cùng những điểm tham quan đặc trưng như bán đảo Sơn Trà và Bảo tàng Điêu khắc Chăm. Bên cạnh cảnh quan, ẩm thực địa phương với hải sản tươi sống và các món ăn đường phố cũng góp phần tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Một lợi thế đáng chú ý của Đà Nẵng là khả năng kết nối với các di sản nổi tiếng miền Trung. Từ thành phố, du khách có thể thực hiện những chuyến đi đến quần thể di tích Cố đô Huế, Thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An. Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng biển và khám phá văn hóa giúp Đà Nẵng trở thành điểm khởi đầu thuận tiện cho những hành trình trải nghiệm đa dạng.

Hội An đứng thứ 8 nhờ sức hấp dẫn của một đô thị di sản với không gian kiến trúc truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ảnh: Xuân Tựu

Trong khi đó, Hội An đứng thứ 8 nhờ sức hấp dẫn của một đô thị di sản với không gian kiến trúc truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Những con phố nhỏ, nhà cổ, hệ thống đèn lồng cùng các cửa hàng thủ công tạo nên diện mạo đặc trưng của phố cổ. Trải nghiệm tại đây không chỉ giới hạn trong khu vực di sản mà còn mở rộng đến những làng nghề, vùng quê ven đô, cánh đồng và các bãi biển lân cận.

Tuy nhiên, sức hút ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu về kiểm soát lượng khách và bảo tồn không gian di sản. Việc duy trì sự hài hòa giữa hoạt động du lịch với đời sống cộng đồng là yếu tố quan trọng để Hội An giữ được bản sắc và sức hấp dẫn lâu dài.

Việc hai điểm đến của Việt Nam cùng góp mặt trong top 10 cho thấy lợi thế của du lịch miền Trung không chỉ nằm ở tài nguyên biển mà còn ở chiều sâu văn hóa và khả năng kết nối các sản phẩm trải nghiệm.