Bức ảnh gia đình ngủ giữa đống đổ nát giành giải thưởng 5,2 tỷ đồng

Ngày 10/11/2026, tại Bảo tàng Tương lai (Museum of the Future) ở Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), nhiếp ảnh gia người Bangladesh Pinu Rahman được xướng tên ở hạng mục Grand Prize của Giải thưởng Nhiếp ảnh Quốc tế Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum (HIPA) lần thứ 15. Phần thưởng dành cho ông trị giá 200.000 USD, tương đương khoảng 5,2 tỷ đồng.

Tác phẩm giúp Pinu Rahman chinh phục ban giám khảo mang tên "Under the Same Sky" (Dưới cùng một bầu trời), ghi lại hình ảnh 5 thành viên trong một gia đình nằm ngủ cạnh nhau giữa những bức tường bê tông còn sót lại sau vụ hỏa hoạn tại khu Korail, thủ đô Dhaka, Bangladesh.

Phía sau khung hình tưởng chừng bình dị ấy là một thảm họa khiến hàng nghìn người mất nhà cửa. Vụ cháy xảy ra tại Korail ngày 25/11/2025, thiêu rụi hơn 1.500 ngôi nhà trong một trong những khu dân cư tự phát đông đúc nhất Dhaka. Nhiều gia đình mất toàn bộ nơi ở và tài sản chỉ sau một đêm.

Nhiếp ảnh gia người Bangladesh Pinu Rahman được xướng tên ở hạng mục Grand Prize

Trong khung cảnh ngổn ngang những dấu tích của hỏa hoạn, gia đình trong bức ảnh vẫn nằm sát bên nhau, dưới bầu trời không còn mái che. Không gian sống quen thuộc đã biến mất, nhưng những người thân trong gia đình vẫn ở cạnh nhau.

Chính sự đối lập giữa mất mát vật chất và tình cảm gia đình đã tạo nên sức nặng cho tác phẩm. Bức ảnh không tập trung vào sự tàn phá của ngọn lửa mà hướng người xem đến những con người phải tiếp tục cuộc sống sau thảm họa.

Tác phẩm cũng thể hiện đúng tinh thần chủ đề "Family" (Gia đình) của HIPA năm nay. Thay vì chỉ khai thác những khoảnh khắc sum họp hay tình cảm gia đình trong đời sống thường nhật, chủ đề mở rộng cách nhìn về sự gắn kết, tình yêu thương và khả năng nương tựa vào nhau trong những hoàn cảnh khó khăn.

Theo ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một nhiếp ảnh gia Bangladesh giành giải Grand Prize – danh hiệu cao nhất của cuộc thi. Trước đó, nhiếp ảnh gia KM Asad từng giành giải Nhất ở chủ đề "The Moment" tại mùa giải thứ 8 năm 2017, nhưng chưa có đại diện Bangladesh nào nhận được giải thưởng cao nhất này.

Nhân viên ngân hàng theo đuổi đam mê nhiếp ảnh

Điều khiến câu chuyện của Pinu Rahman trở nên đặc biệt là ông không xuất thân từ giới nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Công việc chính của người đàn ông Bangladesh này là trong lĩnh vực ngân hàng.

Bức ảnh "Under the Same Sky" (Dưới cùng một bầu trời) được Pinu Rahman chụp sau vụ hỏa hoạn thảm khốc thiêu rụi hơn 1.500 ngôi nhà ở Dhaka

Theo thông tin được báo chí Bangladesh đăng tải, Pinu Rahman hiện giữ chức Trợ lý Tổng giám đốc (Assistant General Manager) tại bộ phận an ninh mạng của Rupali Bank, một ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước ở Bangladesh.

Ông sinh ra tại Pirojpur, Bangladesh và từng theo học ngành Thực vật học tại Đại học Dhaka, hoàn thành chương trình sau đại học trước khi xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực ngân hàng.

Bên cạnh công việc chuyên môn, Pinu Rahman dành thời gian theo đuổi nhiếp ảnh như một niềm đam mê. Ông cho biết bản thân luôn yêu thích việc kể những câu chuyện về con người thông qua hình ảnh.

Chia sẻ sau khi nhận giải thưởng quốc tế, Pinu Rahman bày tỏ niềm tự hào khi có cơ hội đại diện Bangladesh tại một sân chơi lớn. Ông cho biết thành tựu này càng củng cố hành trình sáng tạo bằng hình ảnh và trách nhiệm kể những câu chuyện về con người thông qua nhiếp ảnh.

Năm 2026 cũng đánh dấu nhiều thành tích đáng chú ý của Pinu Rahman trên các sân chơi quốc tế. Trước khi giành Grand Prize tại HIPA, ông đã nhận giải National Award dành cho Bangladesh tại Sony World Photography Awards 2026.

Tại Siena Creative Photo Awards 2026 tổ chức ở Italy, ông giành giải Nhất với tác phẩm "The Golden Burden", ghi lại hình ảnh một người lao động lớn tuổi mang bó đay trên đầu trong quá trình làm việc. Cũng trong năm này, một tác phẩm khác của ông mang tên "Bad Morning in a Burned Valley" được trao danh hiệu Highly Commended tại Siena International Photo Awards.

HIPA – tên viết tắt của Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum International Photography Award. Đây là giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế được thành lập năm 2011 tại Dubai dưới sự bảo trợ của Hoàng thân Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Thái tử Dubai.

Ở mùa giải thứ 15 năm 2026, HIPA trao tổng cộng 1 triệu USD tiền thưởng cho các nhiếp ảnh gia ở nhiều hạng mục. Trong đó, Grand Prize trị giá 200.000 USD là phần thưởng cao nhất.

Một dấu mốc đáng chú ý được ban tổ chức công bố nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập là kho lưu trữ của HIPA đã vượt mốc 1 triệu bức ảnh, với sự đóng góp của hơn 500.000 nhiếp ảnh gia đến từ 209 quốc gia.

Thông qua các mùa giải, HIPA hướng đến việc đưa nhiếp ảnh trở thành phương tiện ghi lại những câu chuyện về con người, văn hóa và xã hội, đồng thời tạo cơ hội để các tài năng từ nhiều quốc gia tiếp cận sân chơi quốc tế.

Theo HIPA