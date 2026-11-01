Việt Nam đang phát triển tổ hợp điện hơn 82.000 tỷ đồng tại tỉnh có diện tích lớn thứ 10 cả nước: Dự kiến sản xuất hơn 17 tỷ kWh điện mỗi năm, có nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại của Mỹ

Hai dự án nhà máy điện trị giá hơn 82.000 tỷ đồng được xây tại tỉnh rộng thứ 10 Việt Nam

Ngày 20/10/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khởi công một dự án điện khí LNG quy mô lớn, đồng thời công bố một nhà máy nhiệt điện khác đã phát điện lên lưới điện quốc gia. Đáng chú ý, hai công trình có tổng mức đầu tư hơn 82.145 tỷ đồng, tổng công suất trên 3.000 MW và dự kiến bổ sung hơn 17 tỷ kWh điện mỗi năm khi hoàn thành.

Hai dự án nằm tại tỉnh Quảng Trị, địa phương được hình thành sau khi sáp nhập hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị vào năm 2025. Với diện tích tự nhiên 12.700 km², Quảng Trị hiện là tỉnh có diện tích lớn thứ 10 trong tổng số 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Hai công trình đưuọc nhắc đến gồm Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đều do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện 2 quản lý. Các dự án được triển khai tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, thuộc Khu kinh tế Hòn La, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Dàn máy xúc, xe tải và thiết bị thi công tại lễ khởi công Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, dự án có tổng vốn đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng (Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị)

Theo thông tin từ EVN, hai nhà máy có tổng cộng 4 tổ máy phát điện với công suất thiết kế đạt 3.015,8 MW. Trong đó, Quảng Trạch I gồm hai tổ máy công suất 701,5 MW mỗi tổ, sử dụng nhiên liệu than. Quảng Trạch II gồm hai tổ máy công suất 806,4 MW mỗi tổ, sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Đáng chú ý, riêng Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có tổng mức đầu tư hơn 40.123 tỷ đồng, áp dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp. Dự án sử dụng thiết bị do GE Vernova, doanh nghiệp công nghệ năng lượng của Mỹ, cung cấp.

Theo công bố của GE Vernova, doanh nghiệp này sẽ cung cấp hai tua bin khí 9HA.02 và hai máy phát điện H78 cho Quảng Trạch II. Đây là dòng tua bin khí công nghệ cao, được thiết kế để hỗ trợ phát điện với hiệu suất lớn và khả năng vận hành linh hoạt.

Điểm đáng chú ý của công nghệ chu trình hỗn hợp là khả năng tận dụng nhiệt từ khí thải của tua bin khí để tạo hơi nước, tiếp tục phát điện thông qua tua bin hơi. Nhờ đó, nhà máy có thể khai thác hiệu quả hơn năng lượng từ nhiên liệu so với hệ thống chỉ sử dụng chu trình tua bin khí đơn.

Về tiến độ, theo công bố của EVN ngày 20/10/2026, Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã đạt 99,62% tiến độ tổng thể. Hai tổ máy đang trong giai đoạn chạy thử và đã phát lên lưới điện quốc gia tổng sản lượng 620 triệu kWh tính đến thời điểm này.

Trong khi đó, Quảng Trạch II chính thức khởi công ngày 20/10/2026. Theo kế hoạch được EVN công bố, tổ máy số 1 dự kiến phát điện thương mại vào ngày 28/2/2030 và tổ máy số 2 vào ngày 30/4/2030. Khi cả hai dự án hoàn thành và vận hành theo kế hoạch, tổng sản lượng điện dự kiến bổ sung cho hệ thống điện quốc gia đạt hơn 17,2 tỷ kWh mỗi năm.

Hai nhà máy điện dự kiến bổ sung vào hệ thống điện quốc gia khoảng hơn 17,2 tỷ kWh mỗi năm (Ảnh EVN)

Hơn 17 tỷ kWh điện mỗi năm có ý nghĩa gì với đời sống người dân?

Không chỉ là những công trình năng lượng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng, hai nhà máy tại Quảng Trị còn gắn với nhu cầu thiết yếu của hàng triệu gia đình và hoạt động sản xuất trên cả nước.

Trong sinh hoạt hằng ngày, từ hệ thống chiếu sáng, tủ lạnh, điều hòa đến các thiết bị điện tử đều cần nguồn điện ổn định. Tại các bệnh viện, trường học và cơ sở sản xuất, điện năng còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của máy móc, thiết bị và những dịch vụ thiết yếu.

Khi nhu cầu sử dụng điện tăng lên, việc bổ sung các nguồn phát điện có công suất lớn sẽ góp phần nâng cao khả năng đáp ứng của hệ thống điện quốc gia. Đây cũng là lý do các dự án như Quảng Trạch I và Quảng Trạch II có ý nghĩa đối với đời sống người dân, dù nhà máy không trực tiếp cấp điện riêng cho từng hộ gia đình.

Theo EVN, khi hoàn thành, hai dự án dự kiến cung cấp hơn 17,2 tỷ kWh điện mỗi năm cho hệ thống điện quốc gia. Nguồn điện này sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động kinh tế.

Đối với các doanh nghiệp, khả năng cung ứng điện ổn định giúp duy trì hoạt động của dây chuyền sản xuất, bảo quản hàng hóa và tổ chức kinh doanh. Đối với người dân, việc phát triển thêm nguồn điện có ý nghĩa trong việc hỗ trợ đáp ứng nhu cầu sử dụng các thiết bị điện ngày càng phổ biến trong gia đình.

Hoạt động giám sát, vận hành hệ thống phát điện có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn điện phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân (Ảnh EVN)

Một điểm đáng chú ý khác là việc phát triển thêm nhà máy sử dụng LNG bên cạnh nguồn điện than. Với Quảng Trạch II, công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp được lựa chọn nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng nhiên liệu và hỗ trợ khả năng cung ứng điện của hệ thống.

Dù vậy, LNG vẫn là nhiên liệu hóa thạch và hoạt động phát điện từ khí thiên nhiên vẫn phát sinh khí nhà kính. Vì thế, cùng với việc bổ sung nguồn cung điện, các yêu cầu về kiểm soát phát thải, an toàn lao động và bảo vệ môi trường vẫn có vai trò quan trọng.

Phát biểu tại lễ khởi công ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương đánh giá việc EVN đầu tư xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch là bước đi chiến lược, góp phần phát triển lĩnh vực năng lượng của địa phương và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, đại diện các cơ quan quản lý cũng đề nghị chủ đầu tư và nhà thầu chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong quá trình thi công.

Với tổng vốn đầu tư hơn 82.000 tỷ đồng, công suất thiết kế trên 3.000 MW và sản lượng điện dự kiến vượt 17 tỷ kWh mỗi năm, Quảng Trạch I và Quảng Trạch II được kỳ vọng bổ sung nguồn điện quan trọng cho Việt Nam trong những năm tới, góp phần phục vụ nhu cầu sinh hoạt và phát triển sản xuất trên cả nước.

Nguồn: Báo Điện tử Chính phủ