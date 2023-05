Hai mẫu iPhone đáng mua giá chưa đầy 5 triệu đồng: Từng làm bùng nổ cơn sốt toàn cầu, hào quang lấn át cả iPhone 14

Theo Swappa, iPhone X và iPhone XR là những mẫu iPhone giá rẻ tốt nhất mà bạn nên mua trong năm 2023. Chúng có màn hình, camera và khả năng hoạt động tuyệt vời trong khi lại rất "thân thiện" với ngân sách của bạn.

Tại thị trường Việt Nam, trên các website như Viettablet, Chợ tốt, iPhone X 64GB Quốc tế hàng Likenew có giá từ 4,3 triệu đồng (bản 256GB giá từ 4,9 triệu đồng). Trong khi đó, iPhone XR 64GB hàng Likenew giá từ 4,6 triệu đồng.

iPhone X

Hẳn bạn còn nhớ "cơn sốt toàn cầu" từng bùng nổ khi iPhone X ra mắt, khiến mẫu iPhone này "cháy hàng" liên tục. iPhone X được xem là một bước tiến vượt bậc đến nỗi Apple đã hoàn toàn bỏ qua iPhone 9, chuyển thẳng từ iPhone 8 lên iPhone X. CEO Apple - Tim Cook khẳng định iPhone X là "bước tiến lớn nhất của iPhone từ khi dòng sản phẩm này ra đời".

Mặc dù đã ra mắt từ năm 2017 nhưng iPhone X vẫn là một mẫu điện thoại tuyệt vời, đặc biệt là nếu bạn có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn muốn tìm cho mình một chiếc iPhone trông hiện đại. Chuyên gia công nghệ châu Âu Martin Filipov đã đánh giá rằng, về mức độ ấn tượng, iPhone X và iPhone XS lấn át cả iPhone 14.

Theo trang mạng Make Use Of, ngoài yếu tố giá cả, còn có 3 lý do bạn nên chọn iPhone X:

Có thể chạy hệ điều hành iOS 16: Có một điều mà người dùng yêu thích ở Apple là hãng luôn tận tâm hỗ trợ những mẫu iPhone cũ trong thời gian dài. Dù đã "có tuổi" nhưng iPhone X vẫn có thể chạy hệ điều hành iOS 16 của Apple.

Bộ xử lý A11 Bionic của iPhone X từng được đánh giá là một con "quái vật" ở thời điểm ra mắt. Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Apple đã cho ra những thế hệ chip mới mạnh mẽ hơn nhưng A11 Bionic vẫn cho phép bạn tận dụng nhiều tính năng ẩn tuyệt vời trong iOS 16.

Thiết kế trông vẫn hiện đại: Mặc dù Apple đã có nhiều cải tiến với các mẫu iPhone sau iPhone X nhưng mẫu smartphone này vẫn có vẻ ngoài mang tới cảm giác hiện đại. iPhone X là chiếc iPhone đầu tiên loại bỏ nút Home và đưa chúng ta tiếp cận với thiết kế "tai thỏ" nổi tiếng - một chi tiết được xem là cuộc cách mạng về thiết kế của Apple.

Mặc dù trên iPhone 14 Pro, Apple đã sửa đổi phần "tai thỏ" thành Dynamic Island (đảo thích ứng) nhưng nhiều người dùng vẫn không chắc liệu Dynamic Island có đáng để họ bỏ thêm chi phí hay không.

Bên cạnh đó, đừng quên rằng iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn có thiết kế "tai thỏ". Điều đó có nghĩa iPhone X không hề lạc lõng, ngay cả khi khi đứng cùng các dòng iPhone mới nhất của Apple.

"Vua" của camera điện thoại: Tuy đây chỉ là danh hiệu trong quá khứ của iPhone X nhưng camera kép của nó đã là quá đủ để đáp ứng nhu cầu của các nhiếp ảnh gia di động. iPhone X có camera 12MP với ống kính tele chuyên dụng. Điều này cho phép người dùng phóng to ảnh mà không làm giảm chất lượng ảnh.

Các mẫu iPhone mới có cảm biến lớn hơn, có thể thu được nhiều ảnh sáng hơn và có tính năng ổn định hình ảnh quang học. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chụp được những bức ảnh tuyệt vời mà không cần đến chúng.

Đáng nói, dù iPhone 14 Pro có cảm biến camera 48MP ấn tượng nhưng iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn chỉ có camera chính 12MP, giống như iPhone X.

iPhone XR

Trong khi đó, theo Swappa blog, có ít nhất 4 lý do để bạn lựa chọn iPhone XR ra mắt năm 2018. Mẫu điện thoại này được mệnh danh là "iPhone cho tất cả mọi người".

Màn hình lớn, sống động: Ở thời điểm ra mắt, iPhone XR thu hút người dùng với màn hình cỡ lớn 6.1 inch (để so sánh, iPhone X có màn hình 5.8 inch).

Bên cạnh đó, bất chấp một vài thiếu sót, iPhone XR vẫn có các tính năng hiển thị tiện dụng như True Tone, giúp lọc ánh sáng xanh để người dùng thoải mái hơn khi xem điện thoại vào ban đêm.

Bộ vi xử lý A12 Bionic nhanh và hiệu quả: Bộ vi xử lý A12 Bionic của Apple được phát hành vào năm 2018 nhưng vẫn hoạt động rất tốt cho đến tận ngày nay. Theo thang điểm Geekbench, A12 mang lại hiệu suất CPU gần như máy tính để bàn, máy sẽ không bị quá tải khi chạy các ứng dụng dành cho thiết bị di động. GPU 4 lõi trong A12 nhanh hơn tới 50% so với chip A11.

Camera tuyệt vời: iPhone XR tỏ ra vượt trội ở những bức ảnh chụp ban ngày. Điều này phần lớn nhờ vào công nghệ Smart HDR của Apple. Khi kết hợp với chế độ chụp Chân dung cải tiến và kiểm soát độ sâu, camera của iPhone XR cho thấy một bước nhảy vọt về chất lượng so với iPhone thế hệ trước.

iPhone XR còn cho phép quay video 4K tới tốc độ 60 khung hình/giây, được cải tiến với âm thanh phòng thu. Theo Swappa, đây là lý do chính khiến iPhone XR có giá trị đáng kinh ngạc như vậy, và là một trong những chiếc iPhone phổ biến nhất được bán trên Swappa.

Vô địch về thời lượng pin: iPhone XR có thời lượng pin dài nhất so với bất cứ mẫu iPhone nào của Apple tại thời điểm ra mắt. Mặc dù hiện tại danh hiệu này không còn thuộc về iPhone XR nhưng pin của máy vẫn kéo dài được hơn 1 tiếng rưỡi so với iPhone 8 Plus, cung cấp 25 giờ đàm thoại hoặc 15 giờ sử dụng internet.