Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối

18-10-2025 - 14:35 PM | Sống

Đi làm rẫy rồi bị lạc, cụ bà 95 tuổi đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và lấy áo mưa đắp để sinh tồn trước khi được tìm thấy.

Sáng 18-10, Công an xã Kon Braih (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết lực lượng công an xã đã tìm kiếm và đưa cụ bà Y Bẽ (SN 1930, trú thôn Đăk Ơ Nglăng, xã Kon Braih) bị lạc trở về nhà an toàn.

Trước đó, vào sáng 16-10, cụ Y Bẽ rời khỏi nhà để đi làm rẫy nhưng sau đó không thấy trở về nhà. Người thân đã tổ chức tìm kiếm khắp nơi, trong hơn một ngày nhưng cũng không thấy bà Y Bẽ đâu.

Hai ngày lạc trong rừng, cụ bà 95 tuổi sống nhờ nước suối- Ảnh 1.

Cụ bà Y Bẽ được tìm thấy và đưa về nhà an toàn sau 2 ngày đi lạc

Chiều 17-10, người nhà bà Y Bẽ đến công an trình báo, nhờ hỗ trợ. Lực lượng Công an xã Kon Braih huy động 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng dân quân, an ninh cơ sở và người dân chia thành nhiều nhóm băng rừng tìm kiếm.

Sau gần 3 giờ nỗ lực, đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng đã phát hiện cụ Y Bẽ tại khu vực nương rẫy giáp rừng thôn 11, xã Kon Braih và đưa về nhà an toàn.

Ông A Khinh, Trưởng thôn Đăk Ơ Nglăng, cho biết cụ Y Bẽ kể do đi lạc nên đã uống nước suối, ngủ trong bụi cây và dùng áo mưa để giữ ấm. Cụ đã già yếu, nếu phát hiện chậm có thể nguy hiểm đến tính mạng. Rất may lực lượng công an tìm thấy cụ kịp thời, đưa về nhà an toàn.

50 cụ già góp hơn 184 triệu đồng mua căn nhà 200m² làm “viện dưỡng lão tự quản”: 21 năm sau dù người còn, người mất nhưng nơi ấy vẫn sáng đèn

Theo Hoàng Thanh

NLĐ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Thần đèn" di chuyển thành công ngôi nhà xây nhầm: Bất ngờ chi phí

"Thần đèn" di chuyển thành công ngôi nhà xây nhầm: Bất ngờ chi phí Nổi bật

Người buôn hàng 49 tuổi giao dịch 115 triệu đồng với 1 tài khoản Vietcombank: Công an xác định có tính chất phức tạp, khó khăn để xác minh

Người buôn hàng 49 tuổi giao dịch 115 triệu đồng với 1 tài khoản Vietcombank: Công an xác định có tính chất phức tạp, khó khăn để xác minh Nổi bật

5 thực phẩm ăn càng nhiều càng nhanh "hút cạn" collagen, khiến nữ giới già trước tuổi

5 thực phẩm ăn càng nhiều càng nhanh "hút cạn" collagen, khiến nữ giới già trước tuổi

13:35 , 18/10/2025
Mừng ngày 20/10, DOJI và Thế Giới Kim Cương tặng tới 100 triệu và iPhone 17 Promax

Mừng ngày 20/10, DOJI và Thế Giới Kim Cương tặng tới 100 triệu và iPhone 17 Promax

13:30 , 18/10/2025
Đúng mùng 1/9 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn nhất: Top 1 không bon chen vẫn bùng nổ tài lộc

Đúng mùng 1/9 Âm lịch, 3 con giáp này gặp nhiều may mắn nhất: Top 1 không bon chen vẫn bùng nổ tài lộc

13:05 , 18/10/2025
Mẹ chồng 5 lần 7 lượt sang nhà đòi lại 2 cây vàng cưới, tôi chết lặng khi nghe hàng xóm nói nhỏ 1 câu: Tưởng bà quá quắt, ai ngờ...

Mẹ chồng 5 lần 7 lượt sang nhà đòi lại 2 cây vàng cưới, tôi chết lặng khi nghe hàng xóm nói nhỏ 1 câu: Tưởng bà quá quắt, ai ngờ...

12:17 , 18/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên