Nằm bên hồ Đồng Mô, dưới chân núi Ba Vì, công trình ban đầu là nơi làm việc, thực nghiệm và phát triển các ý tưởng sáng tạo của một studio. Sau đó, không gian được mở rộng về công năng để đón cộng đồng đến làm việc, trưng bày tác phẩm và cùng tham gia các hoạt động sáng tạo.

Hai căn nhà sàn truyền thống được lắp ghép thành một tổ hợp trên nền đất được xử lý bám theo độ dốc tự nhiên. Phía tiếp giáp với đường bố trí vườn trước, bãi đỗ xe và khu vực làm việc nội bộ, tạo khoảng đệm giúp hạn chế những tác động từ bên ngoài đến không gian sinh hoạt chung.

Qua lối vào nhỏ nằm giữa những khoảng cây xanh, không gian chính mở ra với bếp lửa ở giữa nhà. Vốn là nơi quây quần trong đời sống sinh hoạt của người Tày, bếp lửa tiếp tục giữ vai trò gắn kết con người trong công năng mới của công trình.

Từ vị trí này, không gian được chia thành hai khu vực. Một bên dành cho trưng bày, triển lãm và trao đổi, bên còn lại là nơi làm việc, thực nghiệm với một góc xưởng nhỏ. Khách đến đây có thể tiếp cận các tác phẩm cũng như tham gia vào quá trình sáng tạo.

Trong khi tầng dưới được tổ chức tương đối khép kín để hạn chế tiếng ồn và bụi, tầng trên dành cho các không gian lưu trú với những khoảng mở hướng ra hồ. Việc tận dụng cao độ của nhà sàn giúp tầm nhìn vượt qua mặt đê, đồng thời tạo điều kiện đón gió từ phía hồ.

Một chi tiết thú vị bên trong công trình là chiếc thuyền độc mộc cũ được dựng lên như một vật phẩm mang ý nghĩa biểu tượng. Tương tự hai căn nhà sàn, chiếc thuyền tìm thấy một vai trò mới khi công năng ban đầu đã thay đổi.

Từ những cấu trúc kiến trúc truyền thống, công trình hình thành một địa điểm gặp gỡ và thực hành sáng tạo đương đại, trong đó nếp sinh hoạt quây quần bên bếp lửa vẫn được tiếp nối. Hiện tại, địa điểm đang diễn ra hoạt động trưng bày với chủ đề "Những cuộc chuyển chỗ".

Trong cuộc gặp gỡ giữa điêu khắc, nội thất giữa và kiến trúc, không gian truyền thống không được trưng bày như một di sản bất động mà hiện diện hữu hình và cả vô hình, vẫn được tiếp nối, được diễn giải, sử dụng và sáng tạo.