Hai người ở Hà Tĩnh được công an mời lên làm việc sau khi cùng chuyển tiền vào một tài khoản, tổng 150 triệu đồng

Theo Công an xã Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh), sáng ngày 23/11/2025, chị Trần Thị Dương (sinh năm 1992, trú tại thôn Phú Nghĩa, Lộc Hà) hai lần nhận được tổng số tiền là 150 triệu đồng, chuyển nhầm từ hai số tài khoản lạ có tên "TRAN THI LÝ" và "NGUYEN VAN HUNG".

Ngay sau đó, chị Dương đã chủ động đến Công an xã Lộc Hà trình báo và phối hợp xác minh để tìm lại chủ nhân thực sự của số tiền. Qua rà soát, Công an xã xác định người chuyển nhầm 50 triệu đồng cho chị Dương là chị Trần Thị Lý (sinh năm 1973, trú tại thôn Trung Nghĩa, xã Lộc Hà) và người chuyển nhầm 100 triệu đồng là anh Nguyễn Văn Hưng (sinh năm 1975, trú tại thôn Xuân Hải, xã Lộc Hà).

Công an xã sau đó đã liên hệ chị Lý và anh Hưng đến trụ sở để chị Dương chuyển lại tiền chuyển nhầm.

Trước đó, ngày 12/11/2025, Công an xã Trung Kênh (tỉnh Bắc Ninh) cũng tiếp nhận thông tin do anh Đinh Văn Hải (sinh năm 1991, trú tại thôn Tháp Dương, xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh) trình báo về việc ngày 10/11/2025, tài khoản MB của anh bất ngờ ghi nhận hai giao dịch với tổng số tiền 1,5 tỷ đồng, gồm 900 triệu đồng từ một khách hàng Techcombank và 600 triệu đồng từ một khách hàng VPBank.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Hải cho biết anh không quen biết hai người gửi tiền và xác định họ đã chuyển nhầm tiền cho mình. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Trung Kênh đã tiến hành xác minh và liên hệ với hai chủ tài khoản nói trên.

Tại buổi làm việc, hai chủ tài khoản thừa nhận đã chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản của anh Đinh Văn Hải. Hai bên cũng cung cấp đầy đủ chứng từ, mã sao kê và mã giao dịch để phục vụ đối chiếu. Anh Hải sau đó đồng ý hoàn trả toàn bộ số tiền cho chủ sở hữu hợp pháp.

Hành động trung thực của chị Trần Thị Dương và anh Đinh Văn Hải được đánh giá là nghĩa cử đẹp, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhân ái và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch tài chính. Trường hợp phát hiện nhận tiền chuyển nhầm, người dân cần chủ động phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đúng quy định, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa và văn minh trong xã hội.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an tỉnh Bắc Ninh