Hải Phát Invest (HPX) chuyển từ lãi sang lỗ hơn 60 tỷ đồng khi công bố BCTC kiểm toán 2022

CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HPX) vừa công bố BCTC kiểm toán 2022, Công ty đã bất ngờ báo lỗ ròng hơn 60 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập ghi nhận lãi đến 140 tỷ đồng. Cụ thể, doanh thu năm 2022 sau kiểm toán là 1.210 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với con số tự lập. So với năm 2021, doanh thu năm 2022 theo đó giảm hơn 200 tỷ đồng.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp năm qua của HPX thậm chí giảm phân nửa, xuống còn 253 tỷ đồng - giảm 27% so với năm 2021. Dù chi phí hoạt động cũng điều chỉnh giảm, song HPX vẫn lỗ sau thuế hơn 58 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lãi tự lập là 142 tỷ.

Lý giải cho kết quả này, HPX cho biết do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với Công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng. HPX cũng cho biết thêm, do sản phẩm Công ty năm nay chưa đủ điều kiện bàn giao nhà cho người mua dẫn tới việc chưa đủ điều kiện ghi nhận doanh thu và lợi nhuận, nên lợi nhuận 2022 giảm mạnh so với năm 2021.

Được biết, HoSE đã quyết định đưa cổ phiếu HPX vào diện cảnh báo từ ngày 11/7/2023 do Công ty chậm họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022. Đồng thời, do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2022 nên cổ phiếu HPX bị hạn chế giao dịch từ 23/5 (chỉ được mua bán vào phiên chiều).

Công ty cũng vừa công bố BCTC quý 2/2023 với doanh thu thuần hơn 624 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán cao gấp gần 3 lần khiến khoản lợi nhuận gộp giảm mạnh 42% về còn 157 tỷ đồng, tương ứng biên lãi co xuống 22% (quý 2/2022 đạt 62%). Khấu trừ chi phí, HPX báo lãi sau thuế hơn 84 tỷ đồng trong quý 2/2023, đi ngang so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu trên BCTC riêng của HPX tăng 50% lên 667 tỷ đồng. Song khoản lỗ quý 1 khiến lợi nhuận sau thuế riêng vẫn giảm 48% so với cùng kỳ năm trước về còn hơn 51 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến kinh doanh, cuối tháng 8 vừa qua, HPX thông qua quyết định bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp đang nắm giữ tại Công ty TNHH HP Hospitality Nha Trang là hơn 176 tỷ đồng, tương ứng 78% vốn điều lệ. Về dự án này, trước đó, năm 2017, HPX đã mua lại 75% vốn của HP Hospitality Nha Trang từ CTCP Sông Đà Thăng Long với số tiền hơn 483 tỷ đồng.