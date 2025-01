Hải Phòng sắp có khu công nghiệp gần 2.800 tỷ đồng, tọa lạc tại 3 xã

Khu công nghiệp (Ảnh minh họa bởi AI)

Hải Phòng sắp có khu công nghiệp 197ha, tọa lạc tại 3 xã thuộc huyện An Dương

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 1709/QĐ-TTg chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng (giai đoạn 2), TP. Hải Phòng.

Nhà đầu tư của dự án là CTCP Công ty cổ phần KCN quốc tế Hải Phòng. Dự án có mục tiêu là đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp theo loại hình khu công nghiệp sinh thái.

Nghị quyết nêu rõ, quy mô diện tích của dự án là 197,16ha; vốn đầu tư là hơn 2.782 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 425 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án tại 3 xã An Hưng, An Hồng, Đại Bản, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng hướng dẫn nhà đầu tư quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về những nội dung được giao thẩm định chủ trương đầu tư dự án và thực hiện quản lý nhà nước về khu công nghiệp theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Các Bộ có liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định chủ trương đầu tư dự án thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và các cơ quan có liên quan theo dõi, giám sát quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với yêu cầu bảo vệ, phát huy giá trị của di sản văn hóa và các điều kiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Nhà đầu tư thực hiện theo quy hoạch phân khu xây dựng khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (giai đoạn 2) đã được phê duyệt, hoàn thành thủ tục xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng; đảm bảo địa điểm, quy mô diện tích của dự án phù hợp với chủ trương đầu tư dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Kiểm tra, xác định Nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại thời điểm cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, việc sử dụng vốn góp chủ sở hữu theo cam kết để thực hiện dự án, việc đáp ứng đủ các điều kiện đối với tổ chức khi kinh doanh bất động sản theo quy định.

Kinh tế Hải Phòng đang phát triển ra sao?

Theo thông tin tại Kỳ họp thứ 21, do HĐND thành phố tổ chức sáng ngày 4/12, nhìn chung, các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trên địa bàn năm 2024 cơ bản hoàn thành và vượt so với các chỉ tiêu đề ra.

Dự kiến, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố năm 2024 đạt 11,01%, đứng thứ 3 cả nước. Kết quả này càng ý nghĩa hơn khi quý III/2024, do ảnh hưởng bão số 3, tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố chỉ đạt 9,77%. Nếu không có gì thay đổi, Hải Phòng chính thức đạt mốc 10 năm liên tiếp tăng trưởng 2 chữ số.

Đặc biệt, theo thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến 17 giờ ngày 31/12/2024, đơn vị thu ngân sách đạt 67.300 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Về phối hợp thu phí hạ tầng cảng biển đạt hơn 1382 tỷ đồng, bằng 110% chỉ tiêu.

Còn theo Lãnh đạo Cục Thuế thành phố, tính đến ngày 31/12, tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn đạt 50.068 tỷ đồng, đứng thứ 3 toàn quốc, bằng 133,2% dự toán Trung ương giao, bằng 111,2% chỉ tiêu HĐND thành phố giao.

Tổng cộng, năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 118.255 tỷ đồng - mức thu cao nhất từ trước đến nay. Trong đó thu nội địa 50.068 tỷ đồng, vượt 5.068 tỷ đồng so với dự toán HĐND thành phố giao.

Năm 2025, Hải Phòng đề ra mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước đạt 118.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 51 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP tăng 12,5%; chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 17%. Địa phương cũng đề ra mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 240.000 tỷ đồng và thu hút 4,5 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài.