Hải Phòng sắp có thêm cụm công nghiệp gần 480 tỷ đồng nằm "sát sườn" tuyến cao tốc đi Hà Nội

Huyện An Lão có vị trí rất quan trọng trong phát triển kinh tế của thành phố Hải Phòng. Huyện An Lão nằm sát huyện An Dương, huyện Tiên Lãng, quận Kiến An; với 8km tuyến đường 10; 13,6 km tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng chạy qua; được bao bọc bởi 3 con sông Văn Úc, Lạch Tray, Đa Độ…. là điều kiện thuận lợi cho phát triển giao thông thủy và ngành đóng tàu, logistics, du lịch sinh thái…. Huyện có quỹ đất dồi dào và nguồn lao động lớn chính là thế mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.



Trên địa bàn huyện An Lão hiện có khu công nghiệp (KCN) Cầu Cựu; 08 cụm công nghiệp (CCN) đã được quy hoạch, trong đó CCN An Tràng và CCN thị trấn An Lão đã lấp đầy được 50ha, các cụm còn lại đang được các nhà đầu tư khảo sát, triển khai…