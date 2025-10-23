Hải Phòng: Tìm bị hại của Phó giám đốc Nguyễn Văn Nam

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an TP. Hải Phòng ngày 22/10 cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại Đặc khu Cát Hải. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (SN 1967, trú tại số 39 Núi Ngọc, Cát Hải) Phó giám đốc Công ty CP Xây dựng và Vận tải Hải Phong.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Nam cùng đồng bọn đã lợi dụng việc cho thuê mặt bằng tại Cảng Trân Châu để cưỡng đoạt tài sản của các doanh nghiệp, tổ chức. Sau khi ký hợp đồng, Nam đưa ra các yêu cầu bất hợp lý, đe dọa sẽ cho đơn vị khác thuê hoặc đóng cảng, không cho tàu chở vật liệu cập bến.

Các hành vi này nhằm gây sức ép về mặt kinh tế, buộc các đơn vị thuê phải chi thêm tiền ngoài hợp đồng. Hiện tại, một số bị hại vẫn chưa đến trình báo, hợp tác làm việc với cơ quan điều tra.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hải Phòng đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là bị hại liên hệ ngay với đơn vị tại số 41 đường Trần Hoàn, P. Hải An, hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Văn Sơn (SĐT: 0931.516.186) để phục vụ công tác điều tra.