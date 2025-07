Công an tìm bị hại của Lê Thị Nguyệt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ngày 18/7 cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thị Nguyệt, sinh năm 2002, trú phường Bắc Hồng Lĩnh, thị xã Hồng Lĩnh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh thông báo những ai là bị hại trong vụ án nêu trên, đề nghị liên hệ đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, địa chỉ số 173 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh hoặc qua đồng chí Phạm Văn An - Điều tra viên, SĐT 0932.456.345 để được giải quyết theo quy định.

Theo điều tra, từ năm 2020, Nguyệt làm môi giới bất động sản nhưng sau đó làm ăn thua lỗ, vỡ nợ. Để có tiền trả nợ, nữ quái này đã nảy sinh ý định lừa đảo bằng cách kêu gọi góp vốn đầu tư đất đai. Nguyệt đưa ra thông tin gian dối về các lô đất sắp có giao dịch, cần tiền đặt cọc hoặc thanh toán rồi rủ các nhà đầu tư góp vốn chung, hứa hẹn sẽ chia lợi nhuận cao trong thời gian ngắn.

Lê Thị Nguyệt tại cơ quan công an - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Với thủ đoạn trên, từ tháng 12/2024 đến tháng 4/2025, Nguyệt đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 11 bị hại trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Nguyệt dùng để trả các khoản nợ trước đó. Vụ việc bị phanh phui khi một trong các nạn nhân là chị Phan Thị M. D. gửi đơn tố cáo.

Cụ thể, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp nhận đơn của chị M. D, trú tại phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tố cáo Lê Thị Nguyệt có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị D. Sau khi tiếp nhận đơn, công an xác định Nguyệt đã lừa tiền của nhiều người trong và ngoài địa bàn tỉnh, thường xuyên vắng mặt khỏi địa phương.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: - Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; - Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. * Hình phạt bổ sung Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.