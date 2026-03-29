Hải Phòng xem xét miễn phí hạ tầng với mặt hàng xăng dầu

Đề xuất rút ngắn thời gian làm thủ tục

Ngày 29/3, ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng - chủ trì hội nghị với các sở ngành bàn cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Phong - Phó Giám đốc Petrolimex Hải Phòng - cho biết, ngoài xăng dầu, đơn vị còn đảm nhận vai trò quan trọng trong cung ứng các mặt hàng đặc thù, như: nhựa đường phục vụ xây dựng hạ tầng và nhiên liệu bay phục vụ hàng không.

Đây đều là những mặt hàng có yêu cầu cao về vận chuyển và khai thác, nguồn hàng phụ thuộc lớn vào tàu chuyên dụng. Tuy nhiên, số lượng tàu đáp ứng với điều kiện kỹ thuật của cảng còn hạn chế. Tàu nhỏ sẽ không đạt hiệu quả về kinh tế, trong khi tàu lớn lại gặp khó khăn khi ra vào cảng do hạn chế độ sâu, điều kiện khai thác.

Do đó, ông kiến nghị cơ quan chức năng xem xét điều chỉnh quy định về hệ số an toàn (hệ số K) theo hướng linh hoạt hơn, cho phép tàu có tải trọng phù hợp được ra vào cảng, đảm bảo hiệu quả khai thác nhưng vẫn tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn.

Ông cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành xem xét gia hạn lộ trình thực hiện Nghị định 34/2025 của Chính phủ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm thời gian chuẩn bị, hoàn thiện hạ tầng và thủ tục kỹ thuật.

Bà Tạ Thị Hiền - Giám đốc Công ty cổ phần 19/9 - cho biết, Nghị định 34 dự kiến có hiệu lực từ 10/4 quy định, doanh nghiệp nếu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, công bố tải trọng và điều kiện tiếp nhận, phương tiện sẽ không được phép hoạt động. Thực tế cho thấy quá trình hoàn thiện thủ tục kéo dài, có trường hợp nộp hồ sơ từ tháng 9/2025 và đến tháng 3/2026 mới được phê duyệt, gây chậm trễ nhiều tháng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và chi phí vận hành.

Bà Hiền kiến nghị thành phố báo cáo Chính phủ, bộ ngành xem xét giãn thời gian thực hiện, có hướng dẫn cụ thể, tháo gỡ vướng mắc để tránh gây lãng phí nguồn lực xã hội. Bên cạnh đó, cần có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sớm hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật.

Xem xét phí hạ tầng bằng 0 với mặt hàng xăng dầu

Ông Hoàng Minh Cường - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - cho biết, thành phố đã chỉ đạo các Sở Tài chính, Xây dựng, Công Thương phối hợp với Ban quản lý Khu Kinh tế, Chi cục Hải quan khu vực 3 nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hỗ trợ thiết thực, khả thi, sát tình hình thực tiễn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu qua cảng.

Đặc biệt là việc xem xét giảm mức thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng đối với hàng lỏng gồm: Xăng, dầu, khí, qua đó góp phần giảm chi phí, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Theo ông Hoàng Minh Cường, đến nay chủ trương này đã được Thành ủy và Thường trực HĐND thống nhất để UBND thành phố trình HĐND xem xét, ban hành Nghị quyết theo hướng quy định mức thu phí là 0 đồng đối với hàng lỏng (xăng, dầu, khí) trong 9 tháng cuối năm 2026.

Đây là một giải pháp cụ thể, thiết thực, kịp thời, thể hiện rõ quyết tâm chính trị và trách nhiệm của thành phố trong việc đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp. Qua đó, góp phần ổn định hoạt động nhập khẩu, lưu thông, cung ứng xăng dầu, phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực còn tiếp tục diễn biến phức tạp. Để chủ động ứng phó, hạn chế thấp nhất tác động bất lợi đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ông đề nghị các sở ngành chủ động nắm bắt tình hình, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh của doanh nghiệp để kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp đầu mối, doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối xăng dầu trên địa bàn chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung xăng dầu ổn định, liên tục, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu hụt cục bộ, gián đoạn nguồn cung trong bất kỳ tình huống nào.

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá bất hợp lý, ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bảo đảm thị trường vận hành ổn định, minh bạch, đúng quy định.

Các cơ quan hải quan, cảng vụ, doanh nghiệp khai thác cảng và các đơn vị liên quan rà soát, rút ngắn tối đa thời gian tiếp nhận, bốc dỡ, thông quan, lưu chuyển đối với hàng lỏng gồm: xăng, dầu, khí; chủ động phối hợp tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, không để ách tắc dòng hàng, ảnh hưởng đến tiến độ nhập khẩu, cung ứng cho thị trường.