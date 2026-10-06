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Hải quân Mỹ loại biên hàng loạt tàu chiến cỡ lớn

| | Tài chính quốc tế

Hải quân Mỹ đã loại bỏ 3 tàu tuần dương lớp Ticonderoga (Vicksburg, Lake Erie, Shiloh) và tàu vận tải đổ bộ USS Germantown lớp Whidbey Island.

Lễ ngừng hoạt động của tàu đổ bộ USS Germantown đã diễn ra vào ngày 24/9, tại Căn cứ Hải quân San Diego.

Con tàu được đóng tại nhà máy đóng tàu Lockheed ở Seattle, Washington và được đưa vào biên chế tháng 2/1986.

Được đặt tên theo Trận Germantown diễn ra vào ngày 4/10/1777, chiến hạm này ban đầu đóng quân tại San Diego trước khi được chuyển đến Sasebo, Nhật Bản.

Trong suốt thời gian phục vụ, tàu USS Germantown đã hỗ trợ các hoạt động đổ bộ của Hải quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Đây là tàu đầu tiên sử dụng xuồng cao tốc kiểu LCAC.

Con tàu đã tham gia Chiến dịch Lá chắn Sa mạc và Bão táp Sa mạc, cũng như Chiến dịch Tự do Iraq cùng với Tự do Bền vững.

Lễ loại biên tàu đổ bộ USS Germantown.

Một ngày sau, vào ngày 25/9, lễ ngừng hoạt động tàu tuần dương USS Lake Erie đã được tổ chức tại cùng căn cứ San Diego, đánh dấu sự kết thúc 33 năm phục vụ của nó.

Được đưa vào biên chế tháng 7/1993, tàu tuần dương này đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và thử nghiệm hoạt động của hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis, bao gồm cả những lần đánh chặn tên lửa đạn đạo đầu tiên.

Trong suốt thời gian hoạt động, tàu USS Lake Erie đã tham chiến ở Thái Bình Dương, Vịnh Ba Tư, Vịnh Oman, Ấn Độ Dương và Biển Carribean. Các nhiệm vụ mà tàu tham gia bao gồm: Chiến dịch Southern Watch, việc rút quân gìn hòa bình khỏi Somalia trong khuôn khổ Chiến dịch Unified Shield, và Chiến dịch Burn Frost vào tháng 2/2008, khi tàu theo dõi và phá hủy một vệ tinh Mỹ bị lỗi.

Năm 2017, tàu tuần dương này tham gia Chiến dịch Inherent Resolve, cung cấp viện trợ nhân đạo sau những trận lũ lụt và sạt lở đất nghiêm trọng ở Sri Lanka.

Con tàu đã hoàn thành nhiệm vụ hoạt động vào tháng 6/2026 sau 11 tháng triển khai liên tục đến khu vực trách nhiệm (AOR) của Hạm đội 4 Hải quân Mỹ trong Chiến dịch Southern Spear.

Lễ loại biên tàu tuần dương USS Shiloh của Hải quân Mỹ.

Ngày 30/9, đến lượt tàu tuần dương USS Shiloh được làm lễ loại biên tại Căn cứ Liên hợp Pearl Harbor-Hickam.

Chính thức vào biên chế tháng 7/1992, tàu trở thành chiếc tuần dương hạm lớp Ticonderoga thứ 21 và trải qua 17 năm làm tàu triển khai tiền tuyến đóng tại Yokosuka, Nhật Bản, nơi nó đến đóng quân vào tháng 8/2006.

Tàu USS Shiloh đã tham gia hoạt động chiến đấu, nhiệm vụ nhân đạo và các cuộc tập trận đa quốc gia ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và xa hơn nữa.

Trong Chiến dịch Sa mạc năm 1996 và Tự do Iraq năm 2002, tàu tuần dương này đã phóng tên lửa Tomahawk.

Đầu năm 2005, tàu hỗ trợ Chiến dịch Cứu trợ Thống nhất, cung cấp viện trợ nhân đạo cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận sóng thần tháng 12/2004 ngoài khơi Aceh, Indonesia.

Tờ Naval Today đưa tin: "Việc cho các tàu chiến nói trên nghỉ hưu phản ánh quá trình chuyển đổi của Hải quân Mỹ từ các tàu tuần dương lớp Ticonderoga đã lỗi thời sang những lớp tàu hiện đại hơn.

Tàu Shiloh sẽ được gửi đến Cơ sở Bảo dưỡng tàu không hoạt động của Hải quân Mỹ ở Bremerton, Washington, nơi nó sẽ được phân loại lại thành tàu hỗ trợ hậu cần, vẫn chưa xác định rõ số phận của tàu tuần dương này".

Vào đầu tháng 10, có thông tin cho biết 1 tàu tuần dương lớp Ticonderoga khác - USS Vicksburg đã rời khỏi Cơ sở Bảo dưỡng tàu không hoạt động Philadelphia và đang hướng đến Brownsville, Texas để làm lễ loại biên.

Đáng chú ý là con tàu này đã trải qua quá trình hiện đại hóa trong 8 năm qua nhưng chưa bao giờ trở lại hoạt động trong Hải quân Mỹ, điều này bị xem là sự lãng phí rất lớn.

Theo Naval News

Theo Sao Đỏ

Giáo dục và thời đại

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