Nhà ga của hàng xóm Việt Nam lập kỷ lục hơn 1 triệu lượt khách trong 1 ngày, 40 giây lại có một tàu rời bến: Nhanh gần gấp 4 lần Shinkansen của Nhật Bản

Theo cơ quan tuyên truyền tỉnh Quảng Đông, Ga Nam Quảng Châu ngày 1/10 xử lý tổng cộng 1.252 chuyến tàu và hơn một triệu lượt đi lại, đúng ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 7 ngày tại Trung Quốc đại lục. Đây là lần đầu tiên một nhà ga đường sắt tại Trung Quốc vượt mốc một triệu lượt đi lại trong một ngày.

Trong những khung giờ đông nhất, tàu rời ga với khoảng cách chỉ 40 giây. Chính quyền địa phương mô tả tần suất này thậm chí “nhanh hơn tốc độ một người lướt qua các video ngắn”.

Để so sánh, tại Ga Tokyo, tổng số chuyến Shinkansen vào thời gian cao điểm có thể đạt khoảng 24 chuyến mỗi giờ, tương đương trung bình khoảng 2,5 phút mới có một tàu cao tốc rời ga.

Ga Nam Quảng Châu vì vậy đang trở thành một trong những ví dụ rõ nhất về mật độ vận hành rất cao của mạng lưới đường sắt cao tốc Trung Quốc. Nhà ga này là một trong 5 đầu mối đường sắt lớn của thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông với dân số khoảng 18,7 triệu người. Nhà ga có 15 sân ga và 28 đường ray, được thiết kế ngay từ đầu để xử lý lượng hành khách và tàu rất lớn.

Theo Peng Peng, Phó chủ tịch điều hành tổ chức nghiên cứu Guangdong Society of Reform, Quảng Châu đã sớm tích hợp hệ thống metro, đường sắt liên tỉnh và đường sắt cao tốc nhằm tạo ra mạng lưới chuyển tiếp tương đối liền mạch.

Nhờ đó, lượng hành khách rất lớn có thể nhanh chóng chuyển từ tàu cao tốc sang metro hoặc các tuyến đường sắt khác mà không phải di chuyển xa giữa các đầu mối.

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh 1-7/10, Ga Nam Quảng Châu còn vận hành 202 chuyến tàu cao tốc qua đêm. Con số này tương đương khoảng một phần sáu số chuyến tàu mà ga có thể xử lý trong một ngày cao điểm.

Những chuyến bổ sung giúp tăng khả năng kết nối Quảng Châu với các thành phố lớn như Thâm Quyến, Trường Sa, Nam Ninh, Chu Hải, Trịnh Châu và Trùng Khánh. Hiện nhà ga có kết nối đường sắt trực tiếp hoặc thông qua mạng lưới với tổng cộng 196 thành phố, trong đó có Bắc Kinh và Hong Kong.

Kỷ lục tại Quảng Châu xuất hiện trong bối cảnh Trung Quốc bước vào một trong những đợt cao điểm đi lại lớn nhất năm.

China State Railway Group dự báo hệ thống đường sắt cả nước sẽ phục vụ kỷ lục khoảng 284 triệu lượt hành khách trong giai đoạn 16 ngày bao trùm kỳ nghỉ Quốc khánh và Tết Trung thu cuối tháng 9.

Để chuẩn bị cho lượng khách tăng mạnh, Ga Nam Quảng Châu đã mở rộng các khu vực trung chuyển và làn vào ga, tăng cường hệ thống cung cấp thông tin cho hành khách, đồng thời bổ sung chuyến dựa trên dữ liệu danh sách chờ mua vé.

Việc sử dụng dữ liệu nhu cầu giúp đơn vị vận hành xác định những tuyến đang thiếu chỗ và tăng thêm chuyến trong những khung giờ cần thiết.

David Feng, chuyên gia đường sắt độc lập, cho rằng quy mô nhà ga, vị trí tại một trong những trung tâm kinh tế lớn nhất Trung Quốc cùng mạng lưới kết nối dày đặc khiến việc Ga Nam Quảng Châu trở thành một trong những ga bận rộn nhất nước không phải điều khó hiểu.

Theo SCMP