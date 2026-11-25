‏Chỉ trong vòng ba ngày, Chu Ngọc Nguyễn Lực đã hai lần khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam vỡ òa cảm xúc. Sau cú đá phạt góc đưa bóng đi thẳng vào lưới U17 Bỉ, tiền vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn bằng một cú sút phạt đẹp mắt trước U17 New Zealand, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên ghi hai bàn thắng tại một kỳ World Cup bóng đá sân 11 người.‏

‏Trước khi giải đấu khởi tranh, cả Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đều dành sự quan tâm đặc biệt tới Nguyễn Lực, đánh giá cao nền tảng kỹ thuật cá nhân, khả năng chuyền bóng đa dạng và sự sáng tạo trong lối chơi của tiền vệ sinh năm 2009.‏

‏Những gì Nguyễn Lực thể hiện tại Qatar không chỉ chứng minh những đánh giá ấy có cơ sở, mà còn cho thấy tiềm năng của cầu thủ trẻ Việt Nam khi được phát hiện sớm, đào tạo bài bản và tạo điều kiện phát triển trong một môi trường phù hợp.‏

‏Thành quả từ một chiến lược đầu tư dài hạn‏

‏Năm 2019, khi mới 10 tuổi, Nguyễn Lực gia nhập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VSH của hai cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng và Văn Sỹ Thủy tại Nghệ An, một trong những cơ sở vệ tinh trong hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội.‏

‏Sau ba năm được trang bị những nền tảng bóng đá cơ bản, Nguyễn Lực được chuyển ra Hà Nội để tiếp tục đào tạo ở cấp độ cao hơn.‏

‏Năm 2024, khi mới 15 tuổi, Nguyễn Lực đã góp mặt trong đội hình U17 Hà Nội giành chức vô địch quốc gia. Một năm sau, tiền vệ này tiếp tục cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu.‏

‏Năm 2026 đánh dấu những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa khi Nguyễn Lực giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U17 Đông Nam Á, góp công đưa U17 Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự World Cup, được Hà Nội FC trao cơ hội thi đấu tại V-League và giờ đây là những bàn thắng trên sân chơi thế giới.‏

‏Tâm huyết đầu tư suốt 20 năm của bầu Hiển không chỉ được đo đếm bằng các danh hiệu mà còn thể hiện ở các cầu thủ giỏi đóng góp cho các đội tuyển quốc gia, trong đó mới nhất là Chu Ngọc Nguyễn Lực. Ảnh: ‏‏T&T Group.‏

‏Nhìn lại hành trình ấy, có thể thấy Nguyễn Lực là một trong những gương mặt tiêu biểu cho mô hình đào tạo mà bầu Hiển và Tập đoàn T&T Group đã dành nhiều năm xây dựng và hoàn thiện.‏

‏Thay vì chỉ tập trung nguồn lực để xây dựng một đội bóng mạnh thông qua việc tuyển dụng những cầu thủ đã thành danh, bầu Hiển lựa chọn đồng thời một hướng đi khó khăn hơn, đòi hỏi nhiều thời gian và sự kiên nhẫn hơn: đầu tư để chủ động tạo ra những thế hệ cầu thủ chất lượng.‏

‏Từ việc xây dựng hệ thống đào tạo tại Hà Nội, đầu tư vào cơ sở vệ tinh tại Nghệ An đến việc đưa Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Bắc Giang vào hoạt động năm 2022, phạm vi tìm kiếm tài năng ngày càng được mở rộng, đồng thời hình thành lộ trình phát triển tương đối đồng bộ từ các lứa tuổi nhi đồng đến bóng đá chuyên nghiệp.‏

‏Việc đầu tư không chỉ nằm ở cơ sở vật chất mà còn ở đội ngũ HLV, chương trình đào tạo, chế độ dinh dưỡng, giáo dục văn hóa và môi trường thi đấu.‏

‏Để có được một cầu thủ như Nguyễn Lực, phía sau là cả một quá trình tuyển chọn, đào tạo và sàng lọc kéo dài nhiều năm, với sự tham gia của nhiều thế hệ HLV và những nguồn lực được duy trì liên tục.‏

‏Trong bóng đá, có thể bỏ tiền để mua một cầu thủ giỏi, nhưng không thể dùng tiền để rút ngắn quá trình trưởng thành của một tài năng. Đó chính là sự khác biệt của đầu tư cho công tác đào tạo trẻ.‏

‏Giá trị không chỉ nằm ở những danh hiệu‏

‏Năm 2026 đánh dấu tròn 20 năm kể từ ngày bầu Hiển đặt nền móng xây dựng CLB Hà Nội.‏

‏Hai thập kỷ qua, bên cạnh những chức vô địch và dấu ấn của đội bóng thủ đô tại các giải đấu quốc nội, môi trường bóng đá được bầu Hiển đầu tư đã góp phần đào tạo, phát triển và đưa nhiều tài năng như Duy Mạnh, Thành Chung, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Việt Anh trở thành những tuyển thủ có đóng góp quan trọng cho bóng đá Việt Nam.‏

‏Điều đáng ghi nhận là sau những thành công ấy, nguồn lực đầu tư cho đào tạo trẻ vẫn tiếp tục được duy trì và mở rộng.‏

‏Nguyễn Lực trưởng thành từ hệ thống đào tạo của CLB Hà Nội cùng những tâm huyết của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Ảnh: ‏‏VFF.‏

‏Chức vô địch giải U11 quốc gia năm 2026 của Hà Nội FC với đội hình được tuyển chọn từ hai trung tâm vệ tinh tại Nghệ An và Bắc Giang là một tín hiệu tích cực khác về khả năng tạo nguồn của hệ thống này.‏

‏Nếu Nguyễn Lực là thành quả của những quyết định đầu tư từ nhiều năm trước, thì những cầu thủ đang tập luyện tại các trung tâm đào tạo hôm nay chính là sự chuẩn bị cho bóng đá Việt Nam trong 5-10 năm tới.‏

‏Tất nhiên, Nguyễn Lực vẫn còn một chặng đường dài để khẳng định mình ở bóng đá đỉnh cao. Hai bàn thắng tại World Cup mới chỉ là những dấu mốc đầu tiên trong hành trình ấy.‏

‏Nhưng sự xuất hiện liên tục của những tài năng thuộc các thế hệ khác nhau cho thấy giá trị của một hệ thống đào tạo được duy trì bằng tầm nhìn dài hạn.‏

‏Sau 20 năm làm bóng đá của bầu Hiển, những chiếc cúp có thể là thước đo thành công của một CLB, nhưng những thế hệ cầu thủ được đào tạo, trưởng thành và cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia mới là một trong những giá trị bền vững nhất mà hành trình đầu tư ấy mang lại cho bóng đá Việt Nam.‏