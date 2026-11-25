Tại Hà Nội, trời nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 21-23 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ cũng nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng. Tây Bắc Bộ có gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm; nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, riêng vùng núi 11-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế, trời nhiều mây. Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi; khu vực Hà Tĩnh đến Quảng Trị đêm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Riêng TP Huế có mưa to đến rất to và dông trong đêm và sáng, sau đó có mưa, mưa rào, có nơi có dông và cục bộ mưa to.

Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, cao nhất 21-24 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, khu vực có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nhiều mây, đêm và sáng có mưa to đến rất to và dông; sau đó có mưa, mưa rào, có nơi có dông và cục bộ mưa to.

Khu vực này có gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 30-32 độ C. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tại Cao nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ban ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ và TP.HCM có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C. Riêng TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 33-35 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia)