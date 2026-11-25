Mới đây, ông Nguyễn Trung Dũng, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dh Foods, bất ngờ chia sẻ thông tin doanh nghiệp chuẩn bị đưa vào hoạt động thêm một nhà máy mới tại Tây Ninh.

Theo ông Dũng, từ đầu năm 2026, các nhà máy của Dh Foods đã có dấu hiệu quá tải. Riêng nhà máy C6 phải vận hành 3 ca từ cuối năm 2025 và dự kiến tiếp tục được đầu tư tăng công suất thêm 50%. Tuy nhiên, lượng đơn đặt hàng liên tục đổ về khiến doanh nghiệp vẫn không sản xuất kịp.

Ít ai biết rằng, người đứng sau thương hiệu gia vị này từng là học sinh chuyên Toán, có thời gian kinh doanh mì ăn liền tại Ba Lan và là bạn học của một trong những tỷ phú nổi tiếng Việt Nam.

Nguồn ảnh: Doanh nhân Nguyễn Trung Dũng

Từ học sinh chuyên Toán đến người bán áo phông, đồ thủ công mỹ nghệ và mì gói ở châu Âu

Ông Nguyễn Trung Dũng từng theo học lớp chuyên Toán tại Trường THCS Trưng Vương (Hà Nội), sau đó tiếp tục học chuyên Toán thuộc Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đáng chú ý, ông từng là bạn học cấp II, cấp III của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch Tập đoàn Masan. Cả hai có điểm chung thú vị khi đều từng lập nghiệp ở Đông Âu, kinh doanh mì ăn liền trước khi phát triển sự nghiệp trong ngành thực phẩm.

Năm 1981, ông Dũng nhận học bổng toàn phần sang Ba Lan du học ngành công nghệ thông tin. Hành trang của chàng trai 19 tuổi khi ấy chỉ là chiếc vali gỗ cũ và vài bộ quần áo.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí, ông kể rằng năm 1982, một sinh viên khóa trên cho mượn 700 USD để kinh doanh. Ông cùng hai người khác nhập áo phông in hình các ban nhạc nổi tiếng rồi mang sang Đức bán. Tuy nhiên, thương vụ không thuận lợi khiến ông phải gánh khoản nợ 700 USD, mất khoảng một năm buôn bán mới trả hết.

Doanh nhân Ông Nguyễn Trung Dũng hồi trẻ (Ảnh Tư liệu)

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ năm 1989, ông cùng bốn người bạn góp vốn kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ. Công việc phát triển nhanh nhưng những bất đồng giữa các thành viên khiến nhóm tan rã.

Đầu năm 1992, ông tiếp tục cùng hai người bạn đưa mì ăn liền Việt Nam sang Ba Lan. Thời điểm đó, sản phẩm còn xa lạ với người tiêu dùng địa phương. Ông phải tự lái xe mang mì, bát đũa và ấm đun nước đến từng đại lý, trực tiếp nấu cho khách hàng ăn thử.

Công việc dần thuận lợi, song những mâu thuẫn với đối tác khiến ông tiếp tục phải tách ra kinh doanh, gánh khoản nợ khoảng 20.000 USD và có thời điểm phải vay tiền với lãi suất 10% mỗi tháng.

Vượt qua giai đoạn khó khăn, hoạt động kinh doanh của ông phát triển mạnh. Đến năm 1997, doanh nghiệp có khoảng 100 nhân viên, hàng chục ô tô phục vụ bán hàng, doanh số đạt gần 10 triệu USD mỗi năm. Ông Dũng trở thành triệu phú USD khi khoảng 35 tuổi.

Từng bán doanh nghiệp hàng triệu USD, tuổi 50 bắt đầu lại với gia vị Việt

Thành công đến sớm nhưng không đồng nghĩa con đường kinh doanh của ông Dũng luôn thuận lợi.

Sau khi đầu tư xây dựng nhà máy mì ăn liền tại Ba Lan, doanh nghiệp đối mặt áp lực tài chính lớn. Năm 2002, ông quyết định bán công ty cho một nhà đầu tư người Việt kinh doanh tại Ukraine. Theo lời ông kể, thương vụ có giá 6,5 triệu USD.

Có tiền, ông tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực thực phẩm chế biến sẵn. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 cùng những khó khăn trong kinh doanh khiến ông mất phần lớn số tiền tích lũy.

Năm 2010, sau gần 30 năm ở Ba Lan, ông trở về Việt Nam với một chiếc vali. Sau khoảng hai năm tham gia điều hành một doanh nghiệp thực phẩm, ông quyết định khởi nghiệp lần nữa. Tháng 10/2012, ở tuổi 50, ông thành lập Dh Foods với số vốn ban đầu khoảng 1,2 tỷ đồng, chủ yếu từ tiền tích lũy của hai vợ chồng. Sản phẩm đầu tiên tập trung vào các loại muối chấm, gia vị đặc sản vùng miền.

Do không đủ vốn xây nhà máy, Dh Foods phải tìm đối tác gia công. Những năm đầu, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi đưa hàng vào hệ thống phân phối.

Theo chia sẻ của ông Dũng trên website Dh Foods, doanh số năm 2013 đạt khoảng 1,4 tỷ đồng, tăng lên hơn 11 tỷ đồng vào năm 2014 nhưng công ty vẫn thua lỗ. Có thời điểm, hai vợ chồng phải dùng tiền riêng cho công ty vay để trả lương nhân viên.

Phải đến năm 2016, Dh Foods mới lần đầu ghi nhận lợi nhuận trong năm. Từ những hũ gia vị ban đầu, doanh nghiệp từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, xây dựng mạng lưới phân phối trong nước và xuất khẩu.

Nhà máy chạy 3 ca vẫn không đủ hàng, mở thêm cơ sở rộng 1.774 m² tại Tây Ninh

Sau hơn một thập kỷ phát triển, bài toán của Dh Foods đã có nhiều thay đổi. Ngày 15/3/2024, doanh nghiệp khánh thành nhà máy C6 tại Kizuna 1, thuộc tỉnh Long An khi đó. Nhà máy tập trung sản xuất các dòng xốt chấm, xốt gia vị hoàn chỉnh và một số sản phẩm mới.

Đến năm 2026, nhu cầu thị trường tăng khiến nhà máy này phải vận hành liên tục 3 ca nhưng vẫn không đáp ứng kịp đơn đặt hàng. Để mở rộng công suất, Dh Foods quyết định đầu tư thêm một cơ sở sản xuất tại Kizuna 2, tỉnh Tây Ninh, thuộc địa bàn Long An cũ.

Theo chia sẻ của nhà sáng lập, ngày 15/10/2026, ông đã trực tiếp đến nhận bàn giao nhà xưởng mới có diện tích 1.774 m², lớn gấp khoảng 1,5 lần nhà máy C6. Cơ sở này dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2027.

Thông tin từ Kizuna ngày 16/10 xác nhận Dh Foods thuê thêm nhà xưởng D1 tại Kizuna 2. Đây là mô hình nhà xưởng xây sẵn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư hạ tầng ban đầu.

Đáng chú ý, bên cạnh việc mở rộng sản xuất các dòng xốt hiện có, nhà máy mới sẽ được bố trí phòng thử nghiệm chuyên nghiên cứu sản phẩm mới. Ông Dũng coi đây là một trong những khoản đầu tư quan trọng cho tương lai, với quan điểm không nhất thiết mọi sản phẩm đều thành công, chỉ cần 1 trong 10 sản phẩm được thị trường đón nhận đã là kết quả tích cực.

Thực tế, các dòng xốt tiêu tắc, xốt Thái sả tắc, xốt phô mai và xốt trứng muối từng cần khoảng hai năm phát triển thị trường trước khi cùng lọt vào nhóm 5 sản phẩm có doanh số cao nhất của Dh Foods. Theo số liệu ông Dũng công bố, doanh số năm 2025 của công ty tăng 24%, trong khi 10 tháng đầu năm 2026 tăng 47% so với cùng kỳ.

Hiện Dh Foods giới thiệu mạng lưới phân phối tại hơn 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lượng tiêu thụ bình quân hơn 1,7 triệu sản phẩm mỗi tháng.

Từ chàng sinh viên từng vay 700 USD bán áo phông tại châu Âu, trải qua những lần thành công rồi thất bại, ông Nguyễn Trung Dũng nay tiếp tục đối diện với một bài toán kinh doanh hoàn toàn khác: mở rộng nhà máy để đáp ứng đơn hàng, đồng thời tìm kiếm những sản phẩm mới có thể đóng góp vào tăng trưởng trong tương lai.