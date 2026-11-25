‏Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2026, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu các thị trường gửi khách đến Việt Nam với gần 4,4 triệu lượt, trên tổng số 19,5 triệu lượt khách quốc tế.‏

‏Quy mô thị trường lớn cùng sự quan tâm ngày càng đa dạng của du khách Trung Quốc mở ra nhiều cơ hội cho ngành du lịch Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang triển khai Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027.‏

‏Tuy nhiên, để khai thác tốt hơn thị trường này, đặc biệt là nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, doanh nghiệp du lịch Việt Nam cần hiểu rõ nhu cầu, thói quen tìm kiếm và quá trình lựa chọn điểm đến của du khách. Đây là những vấn đề được thảo luận tại chương trình "Gặp gỡ đối tác Việt - Trung" với chủ đề "Trao đổi kinh nghiệm quảng bá điểm đến & hợp tác thúc đẩy kinh tế du lịch", do ADMICRO tổ chức ngày 20/11.‏

‏Sự kiện có sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và ba đối tác Trung Quốc: bbk! Communications Group, đơn vị tư vấn chiến lược truyền thông; HuanTV, chuyên quảng cáo trên TV kết nối với mạng lưới hơn 300 triệu thiết bị đầu cuối; và RedNote (Xiaohongshu), nền tảng với hơn 400 triệu người dùng hoạt động mỗi tháng.‏

‏Du khách Trung Quốc tìm gì về Việt Nam?‏

‏Theo đại diện bbk! Communications Group, du khách Trung Quốc có thể biết đến Việt Nam qua nhiều hướng tìm kiếm khác nhau. Có người tìm hiểu các điểm đến Đông Nam Á, so sánh Thái Lan, Singapore rồi cân nhắc Việt Nam. Một số khác ban đầu tìm kiếm điểm du lịch nội địa Trung Quốc, sau đó mở rộng lựa chọn. Thậm chí, có những người bắt đầu từ việc tìm nhẫn cưới, lên kế hoạch tuần trăng mật rồi mới tìm hiểu du lịch Việt Nam.‏

‏Đáng chú ý, câu hỏi "Việt Nam có an toàn không?" nằm trong nhóm từ khóa tìm kiếm nổi bật trên RedNote. Đây là một khoảng trống thông tin đáng lưu ý khi nhiều lợi thế của du lịch Việt Nam có thể chưa được du khách Trung Quốc biết đến đầy đủ.‏

‏Đại diện RedNote nhận định, doanh nghiệp du lịch cần tập trung giải đáp những băn khoăn thực tế của khách hàng thay vì chỉ quảng bá cảnh đẹp. Chẳng hạn, cách di chuyển từ sân bay, địa điểm ăn uống phù hợp, lịch trình cho gia đình có trẻ nhỏ hay những lưu ý khi du lịch Việt Nam. Trên nền tảng này, nội dung có tính hướng dẫn, trải nghiệm chân thực và sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung sẽ giúp du khách dễ dàng tìm hiểu, lựa chọn điểm đến.‏

‏Đề cập về việc thu hút du khách Trung Quốc, Khoai Tây yêu tiếng Trung, nhà sáng tạo nội dung từng sinh sống và học tập tại xứ tỷ dân, chia sẻ:‏‏ "Mình cho rằng, hiện nay hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam trên mạng xã hội Trung Quốc chưa đủ nhiều và hấp dẫn để du khách Trung Quốc đến ồ ạt. Nếu như có thể, mình hi vọng rằng sẽ có các KOL người Trung Quốc đến trực tiếp trải nghiệm và làm video quảng bá."‏

‏Muốn thu hút du khách chi tiêu cao, cần tiếp cận trước nhiều tháng‏

‏Bên cạnh nội dung quảng bá, thời điểm tiếp cận du khách cũng được các đối tác Trung Quốc đặc biệt lưu ý.‏

‏Đại diện RedNote cho biết du khách Trung Quốc thường bắt đầu lên kế hoạch du lịch nước ngoài trước khoảng 1 -2 tháng. Riêng nhóm khách có khả năng chi tiêu cao, thời gian chuẩn bị có thể kéo dài 3 - 5 tháng. Vì vậy, chiến dịch quảng bá triển khai quá sát kỳ nghỉ có thể bỏ lỡ giai đoạn du khách đang cân nhắc điểm đến, lựa chọn khách sạn và các dịch vụ.‏

‏Đại diện HuanTV đề xuất phân chia thị trường Trung Quốc theo khu vực địa lý. Với các tỉnh gần Việt Nam, doanh nghiệp có thể tập trung quảng bá những chuyến du lịch ngắn ngày. Trong khi đó, khách từ các khu vực xa hơn thường cần thời gian chuẩn bị và lịch trình dài hơn.‏

‏Các đối tác khuyến nghị doanh nghiệp Việt lựa chọn nhóm khách mục tiêu, xây dựng sản phẩm và triển khai truyền thông phù hợp với từng khu vực, thay vì áp dụng một chiến dịch chung cho toàn thị trường Trung Quốc.‏

‏Biến sự quan tâm thành doanh thu du lịch‏

‏Bên cạnh việc thu hút thêm du khách, các doanh nghiệp Việt Nam còn quan tâm đến khả năng gia tăng chi tiêu của khách Trung Quốc trong thời gian lưu trú tại Việt Nam.‏

‏Tại phần thảo luận, đại diện One Mount đề xuất tìm hiểu khả năng hợp tác với các đối tác Trung Quốc thông qua Techcombank OneU - ứng dụng khách hàng thân thiết cho phép người dùng tích điểm U-Point để đổi các ưu đãi mua sắm và dịch vụ. Ý tưởng này hướng đến việc giúp khách Việt tiếp cận các ưu đãi khi sang Trung Quốc, đồng thời giới thiệu mạng lưới nhà hàng, địa điểm mua sắm và dịch vụ tại Việt Nam tới du khách Trung Quốc. Đây mới là hướng hợp tác được đưa ra để các bên tiếp tục nghiên cứu.‏

‏Đại diện các doanh nghiệp Việt chăm chú lắng nghe những chia sẻ của đối tác Trung Quốc.‏

‏Một vấn đề khác được các doanh nghiệp đặt ra là làm thế nào để hoạt động quảng bá trên RedNote, HuanTV hay các chiến dịch hợp tác với KOL, KOC có thể thúc đẩy lượt đặt phòng, mua dịch vụ và tạo ra doanh thu đo lường được.‏

‏Theo các đối tác Trung Quốc, doanh nghiệp cần chuẩn bị hệ thống tiếp nhận nhu cầu và đặt dịch vụ, bên cạnh hoạt động truyền thông. Chẳng hạn, khách hàng có thể tìm kiếm, tham khảo đánh giá trên RedNote, sau đó tiếp tục đặt dịch vụ thông qua website, nền tảng du lịch trực tuyến (OTA) hoặc WeChat Mini Program.‏

‏Cơ hội kinh doanh cũng tiếp tục mở ra sau khi du khách đặt chân đến Việt Nam. Trong thời gian lưu trú, họ vẫn tìm kiếm nhà hàng, địa điểm mua sắm, khu vui chơi và các trải nghiệm địa phương. Việc kết nối các dịch vụ này trong cùng một hành trình sẽ giúp doanh nghiệp có thêm cơ hội phục vụ du khách và gia tăng doanh thu tại điểm đến.‏

‏Thông qua hợp tác chiến lược với bbk! Communications Group, ADMICRO hướng tới việc kết nối doanh nghiệp du lịch Việt Nam với các nền tảng truyền thông Trung Quốc như HuanTV và RedNote, hỗ trợ tìm hiểu hành vi du khách, phát triển nội dung phù hợp với thị trường bản địa và lựa chọn kênh quảng bá hiệu quả,đồng thời kết nối hoạt động truyền thông với mục tiêu kinh doanh.‏

‏Với thị trường khách Trung Quốc, việc thu hút thêm du khách cần bắt đầu từ quá trình họ tìm kiếm và lựa chọn điểm đến. Hiểu rõ từng nhóm khách, tiếp cận từ sớm và chuẩn bị những dịch vụ phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp du lịch Việt Nam khai thác tốt hơn cơ hội tăng trưởng từ thị trường này.‏