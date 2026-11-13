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Hai vệ binh Pháp ngất xỉu khi Tổng thống Macron đón tiếp Tổng thống Slovakia

| | Tài chính quốc tế

Hai thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Pháp gần như đồng loạt ngất xỉu bên ngoài Điện Élysée.

Hai thành viên thuộc lực lượng Vệ binh Cộng hòa tinh nhuệ của Pháp gần như đồng loạt ngất xỉu bên ngoài Điện Élysée, đúng lúc Tổng thống Emmanuel Macron đón tiếp người đồng cấp Slovakia.

Sự việc được ghi lại trong các hình ảnh phát sóng trên truyền hình và xác nhận bởi một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp, theo AFP.

Theo thông lệ trong các chuyến thăm của nguyên thủ nước ngoài, lực lượng Vệ binh Cộng hòa Pháp dàn đội hình danh dự trong bộ lễ phục đầy đủ, mang kiếm nghi lễ, để chào đón Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini vào tối thứ Tư (11/11).

Hình ảnh ghi lại cho thấy một vệ binh loạng choạng trước khi đổ gục xuống đất, va vào một cây cột tại Điện Élysée. Thanh kiếm nghi lễ của người này cũng rơi xuống nền nhà, phát ra tiếng động lớn.

Các trợ lý và Tổng thống Macron lập tức chạy đến hỗ trợ người vệ binh gặp nạn, theo hình ảnh do một phóng viên AFP ghi lại. Trong khi đó, nhật báo Le Parisien cho biết một vệ binh thứ hai cũng ngất xỉu nhưng sự việc không xuất hiện trong khung hình.

Tổng thống Macron có vẻ lo lắng trước tình huống này, sau đó nhanh chóng tiếp tục nghi thức đón tiếp người đồng cấp Slovakia.

Một nguồn tin từ Phủ Tổng thống Pháp, đề nghị giấu tên, nói với AFP rằng cả hai vệ binh đã nhanh chóng được chăm sóc và hiện mọi việc đều ổn.

Vệ binh Cộng hòa là một bộ phận thuộc lực lượng Hiến binh Pháp, chịu trách nhiệm thực hiện các nghi thức danh dự tại nước này. Nhiệm vụ thường đòi hỏi các vệ binh phải đứng trong thời gian dài, mặc lễ phục nặng và giữ thanh kiếm ở tư thế thẳng đứng.

Theo Phương Anh/VTC News

VTC News

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