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Các nước CSTO áp dụng Điều 25 Hiến chương, tước quyền bỏ phiếu của Armenia

| | Tài chính quốc tế

Những mâu thuẫn giữa Armenia với Tổ chức CSTO đã đến mức gần như không thể hòa giải.

Các nước CSTO áp dụng Điều 25 Hiến chương, tước quyền bỏ phiếu của Armenia- Ảnh 1.

Các nước thành viên CSTO đã quyết định áp dụng Điều 25 Hiến chương tổ chức đối với Armenia, tước bỏ quyền bỏ phiếu của nước này.

"Quyết định của Hội đồng An ninh Tập thể thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể 'Về việc áp dụng Điều 25 của Hiến chương Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể đối với Cộng hòa Armenia'", trích dẫn danh sách các tài liệu được công bố trên trang web của Điện Kremlin.

Điều 25 của Hiến chương CSTO quy định nếu các quốc gia thành viên không thực hiện nghĩa vụ đóng góp cho ngân sách của tổ chức trong vòng 2 năm, Hội đồng sẽ quyết định đình chỉ quyền đề cử ứng viên cho những vị trí theo hạn ngạch của quốc gia đó, cũng như tước bỏ quyền bỏ phiếu của đất nước nói trên cho đến khi khoản nợ được trả hết.

Như Tổng Thư ký Taalatbek Masadykov đã nói với các phóng viên sau hội nghị thượng đỉnh CSTO ở Moskva: "Ngay khi Armenia quyết định thanh toán các khoản đóng góp còn nợ, nước này có thể được khôi phục tư cách thành viên về việc cử nhân viên và tham gia vào công việc của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể. Quyết định thuộc về lãnh đạo".

Các nước CSTO áp dụng Điều 25 Hiến chương, tước quyền bỏ phiếu của Armenia- Ảnh 2.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan theo đuổi ý định rời CSTO để gia nhập EU.

Tuy vậy theo nhận xét, khả năng Armenia trả các khoản tiền còn nợ đối với Tổ chức CSTO gần như bằng không, bởi lãnh đạo nước này đang theo đuổi mục tiêu rời khỏi ảnh hưởng của Nga và "ngả vào vòng tay" phương Tây.

Thủ tướng Nikol Pashinyan thậm chí nhiều lần tuyên bố thẳng thắn sẽ sớm đưa Armenia rời Tổ chức CSTO để gia nhập Liên minh châu Âu, đường lối này được cho là không thể thay đổi.

Theo TSAMTO

Theo Bạch Dương

Giáo dục thời đại

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