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Vừa gặp đặc phái viên Mỹ, ông Putin cảnh báo luôn số phận quân đội nước ngoài nếu tiến vào Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Vừa gặp đặc phái viên Mỹ, ông Putin cảnh báo luôn số phận quân đội nước ngoài nếu tiến vào Ukraine

Ông Putin khẳng định bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào được đưa đến Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của các cuộc tấn công quân sự từ Nga.

Ngày 12/11 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff tại Moscow.

Theo The Washington Post, tại cuộc gặp, ông Putin cảnh báo việc triển khai quân đội nước ngoài tại Ukraine sẽ đe dọa an ninh quốc gia Nga. Ông khẳng định bất kỳ binh sĩ nước ngoài nào được đưa đến Ukraine đều có thể trở thành mục tiêu hợp pháp của các cuộc tấn công quân sự từ Nga.

Tổng thống Putin cho biết Moscow chưa bao giờ cắt đứt đối thoại với các nước châu Âu. Theo ông, chính các nước châu Âu mới là bên khởi xướng việc chấm dứt đối thoại. Nga hy vọng Mỹ có thể tham gia đối thoại với châu Âu, giúp các nước này xác định liệu họ muốn hòa bình hay xung đột.

Ông Putin nhấn mạnh Nga nhiều lần tuyên bố không chấp nhận sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Ukraine, bởi điều này gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga. Ông cảnh báo nếu quân đội châu Âu tiến vào Ukraine, "ngọn lửa giao tranh sẽ bùng cháy trở lại".

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cảm ơn Tổng thống Putin đã sắp xếp cuộc gặp và cho biết ông sẽ báo cáo chi tiết với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông cũng bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán mới với đại diện châu Âu sẽ được tổ chức trong thời gian tới.

Trong khi đó, Jared Kushner cho biết Mỹ đã bắt đầu thảo luận với châu Âu về việc thiết lập một cấu trúc an ninh. Theo ông, Washington tin rằng châu Âu có "mong muốn mạnh mẽ" tham gia các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Trước đó, Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất) trong hai ngày 10 và 11/11 (giờ địa phương). Các bên đạt thỏa thuận về một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn, nhưng vẫn còn "những khác biệt lớn" trong các vấn đề then chốt, gồm chấm dứt xung đột, tranh chấp lãnh thổ, bảo đảm an ninh cho Ukraine và cấu trúc an ninh tương lai của châu Âu.

Theo An An

Việt Nam Daily

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